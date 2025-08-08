من صوت الجبل إلى الأصالة، محمد فؤاد وديانا حداد وإيهاب توفيق يشعلان "ليلة التسعينات"بحدة (فيديو)

تألق النجوم محمد فؤاد وديانا حداد وإيهاب توفيق، خلال حفل ليلة التسعينات المقام في جدة بالمملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير.

محمد فؤاد وديانا حداد في حفل ليلة التسعينات

وتألق محمد فؤاد خلال الحفل بعد كبير من كلاسيكياته ومنها “طمني عليك، كمنانا، الحب الحقيقي”، بينما قدمت أيضا ديانا حداد عددًا كبيرًا من أغانيها.

كما تفاعل الجمهور بحماس مع أجمل أغاني النجم إيهاب توفيق.

وقدمت المملكة العربية سابقًا حفلًا كبيرًا لنجوم التسعينيات وجمع الحفل كلًّا من: مدحت صالح، محمد فؤاد، إيهاب توفيق، AGUA، Haddaway، مصطفى قمر، هشام عباس، Jenny from ace of base، ونقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أعرب في ذلك الوقت عن سعادته الكبيرة بنجاح حفل كاسيت 90 بمدينة جدة، بمشاركة عدد من نجوم التسعينات، ومنهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر وحسام حسني ومحمد محيي وسيم.

