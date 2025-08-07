إيهاب توفيق ومحمد فؤاد وديانا حداد نجوم حفل ليلة التسعينات بالسعودية اليوم

حفل ليلة التسعينات ، تشهد المملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس، حفلا كبيرا في جدة بمشاركة المع نجوم الجيل الذهبي تحت شعار "ليلة التسعينات في جدة

حفل ليلة التسعينات في جدة

يشارك في حفل ليلة التسعينات في جدة كل من: إيهاب توفيق ومحمد فؤاد وديانا حداد، حيث يقدمون عددا من الأغاني التي طرحوها خلال هذه الفنرة.

سبق وقدمت المملكة العربية حفلا كبيرا لنجوم التسعينات وجمع الحفل كلًّا من: مدحت صالح، محمد فؤاد، إيهاب توفيق، AGUA، Haddaway، مصطفى قمر، هشام عباس، Jenny from ace of base، ونقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أعرب في ذلك الوقت عن سعادته الكبيرة بنجاح حفل كاسيت 90 بمدينة جدة، بمشاركة عدد من نجوم التسعينات، ومنهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر وحسام حسني ومحمد محيي وسيمون.

