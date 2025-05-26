حزب مادورو يحقق فوزا ساحقا بالانتخابات التشريعية والإقليمية في فنزويلا

حقّق حزب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية والإقليمية التي قاطعتها المعارضة مع فوزه بـ 23 من أصل 24 منصب حاكم ولاية وأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، وفقا للنتائج التي أعلنها المجلس الوطني للانتخابات.

وفاز الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي في كل الولايات باستثناء ولاية كوخيديس (وسط غرب)، وحصل ائتلاف مادورو على 82,68% من الأصوات المدلى بها في القوائم الوطنية لأعضاء الجمعية، بحسب فرانس برس.

وشهدت حملة الانتخابات الجمعة، اعتقال المعارض البارز خوان بابلو غوانيبا المقرب من زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، والذي دعا إلى المقاطعة.

وجوانيبا نائب سابق متهم بالانتماء إلى "منظمة إجرامية" حاولت "تخريب" الانتخابات الأحد.

وأثار هذا الاعتقال تنديدا واسعا، لا سيما من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي اعتبر انه "غير مبرر وتعسفي".

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