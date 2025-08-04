مسلسل آسر الحلقة 88، مقتل جابر، باسل خياط ورفاقه يوقعون بـ كنان

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 88 حول تطورات درامية مشوقة جمعت بين جابر وعزت، إذ يدخل الاثنان إلى أحد الفنادق في حالة من التردد والقلق للقاء كنان وافترقا لتغطية المكان.

وبعد فترة قصيرة، يصل عزت إلى غرفة ما ليُفاجأ بجثة جابر ملقاة على الأرض، وقد اخترقت رصاصة رأسه، فينهار حزنًا وتأثرًا.

وتكشف الأحداث لاحقًا أن راغب بأوامر من كنان قد نصب فخًا لجابر، وواجهه باختيارٍ مصيري، إما أن يضحي بحياته، أو أن تُزهق روح حبيبته لارا، التي كانت محتجزة في غرفة مع راغب، وقد ظهرت في فيديو يُثبت وقوعها في الأسر، وفي لحظة قاسية ومؤلمة، يختار جابر أن يضع حدًا لحياته برصاصة، حتى لا يتم تهديده بمن يحب.

وخلال أحداث مسلسل آسر الحلقة 88، يكتشف راغب أن كنان على وشك الزواج من حبيبته السابقة، حياة، ولم يبد راغب أي علامات حزن، ولكنه أخبر كنان بأن عليه أن يقتل آسر.

يخرج راغب من عند كنان ويتواصل سرًا مع آسر، طالبًا لقاءه للتباحث في كيفية التخلص من كنان،وبالفعل، يلتقي راغب مع آسر وعزت في مكان متفق عليه، ويخبرهما بما علمه، بأن كنان على وشك الزواج من حياة، وهو يعتزم قتله بالتعاون معهما، في المقابل، يشك آسر في نوايا راغب، ويخضعه لاختبار صدق، طالبا منه تسجيل مقطع فيديو يعترف فيه بكل ما حدث في الماضي، ويكشف فيه أيضًا أن آسر، أو مجد، هو والد جاد الحقيقي.

يوافق راغب على تسجيل الفيديو والانضمام إلى آسر وعزت في تنفيذ خطة ثلاثية لإفساد زفاف كنان من حياة، والتخلص منه ليلة عرسه.

ويُخبرهم آسر أن حياة نفسها ستساعدهم في تنفيذ المهمة، وقد سبق أن اتفق معها على ذلك، واعدًا إياها بالعودة إليها بعد انتهاء الانتقام، ليبدأ معها حياة جديدة.

وفي الليلة المنتظرة، يتوجه عزت وآسر إلى الفندق الذي يُقام فيه الزفاف على أنهما من شركة للألعاب النارية، ويساعدهما راغب على التسلل إلى الداخل، وبينما يدخل عزت إلى دورة المياه داخل غرفتهما بالفندق، يفاجأ بصوت آسر يصرخ، فيخرج مسرعًا ليجد راغب يقف برفقة كنان ورجاله.

وفي أثناء المواجهة، يكشف راغب حقيقة ما جرى، معلنًا أن كنان قد أوقع به، لكنه كشف عن الولاء له فوعده كنان بحمايته ومسح الفيديو الذي كان آسر قد سجله له سابقًا.

يقرر راغب، في لحظة صادمة، قتل عزت أمام أعين الجميع، وبينما يسقط عزت غارقا في دمائه، يدخل آسر في حالة من الانهيار والذهول، غير قادر على استيعاب ما حدث.

يخبر كنان آسر بأنه سيتركه لكي يحضر حفل الزفاف، تنفيذًا لرغبة حياة التي طلبت منه صراحةً أن يكون آسر حاضرًا في تلك الليلة.

وبالفعل، يُرسل كنان مجموعة من رجاله لمرافقة آسر، ويتوجه الأخير معهم إلى مكان الحفل، وسط أجواء مشحونة بالريبة والتوتر.

وأثناء الحفل، وبعدما ألقى كنان كلمة مؤثرة أمام الحضور يتغنى فيها بحبه لحياة، تفاجئه الأخيرة بموقف صادم أمام الجميع، إذ تعلن بصوت واضح وحاسم أنها لا تحبه، وأن قلبها لا يزال مع آسر، الذي أحبته بصدق.

لم تكتفِ بذلك، بل واجهته بالحقيقة كاملة، متهمةً إياه علنًا بأنه قاتل، فقد قتل الخال رستم، وقتل أيضًا شقيقتها ناي، لتسقط بذلك صورة كنان المهذبة أمام الحضور وتتكشف حقيقته.

تسود القاعة حالة من الذهول والارتباك، فيما يشعر كنان بصدمة عميقة مما فعلته حياة، غير قادر على استيعاب جرأتها وما فعلته.

وفي خضم الفوضى، تقترب حياة من راغب وتمنحه ورقة دون أن تفصح عن محتواها، أما كنان، الذي بات وحيدًا في الفندق، غارقًا في صدمته وخيبته، فيتفاجأ بظهور عزت أمامه، ذلك الذي كان يظن أنه قُتل على يد راغب، ويقف عزت في مواجهته ممسكًا بسلاح ويهدده، في مشهد مشحون بالانتقام والمواجهة المنتظرة.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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