الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عدي الدباغ: شعبية الزمالك في فلسطين ضخمة

عدي الدباغ، فيتو
عدي الدباغ، فيتو

أكد عدي الدباغ لاعب الزمالك الجديد، أن جماهير القلعة البيضاء لعبت دورًا كبيرًا في تحفيزه على اتخاذ قرار الانضمام للفريق الأبيض.


وقال الدباغ في تصريحات لـ "قناة الزمالك": "تلقيت مئات الرسائل منهم على مدار الأيام الماضية، دعمهم كان واضحًا حتى قبل أن أنضم رسميًّا".


وأتم: "شعبية الزمالك في فلسطين ضخمة، وهذه الجماهير تستحق أن تفرح، وسأبذل كل ما لدي من أجلهم".

 

وضع الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك برنامجًا تدريبيًّا خاصًا يتم تنفيذه للوافد الجديد عدي الدباغ بهدف تجهيزه للعب دور أساسي في قيادة هجوم الفريق.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا غدًا الجمعة في الدوري المصري الممتاز، ويعول الجهاز الفني على قدرة الدباغ في تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عدي الدباغ الزمالك قناة الزمالك فلسطين نادي الزمالك

مواد متعلقة

جهاز الزمالك يضع برنامجا تدريبيا خاصا لـ عدي الدباغ

جلسة تصوير لـ عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد

عدي الدباغ يشارك في مران الزمالك الجماعي استعدادا لمواجهة سيراميكا

أول تعليق من عدي الدباغ بعد انضمامه رسميا إلى الزمالك

الأكثر قراءة

قائمة الكليات والحدود الدنيا في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

الذهب يشتعل في نهاية تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 5270 جنيها

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

درجة الحرارة غدا الجمعة في محافظات مصر

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك، تيدي أوكو ينضم إلى الرياض السعودي

خدمات

المزيد

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

درجات القبول في الجامعات الخاصة والأهلية 2025، كل ما تحتاج معرفته

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول المحكمة في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة

الإفتاء توضح صحة حديث سلمان في خطبة النبي بآخر يوم من شعبان

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads