عدي الدباغ: شعبية الزمالك في فلسطين ضخمة

أكد عدي الدباغ لاعب الزمالك الجديد، أن جماهير القلعة البيضاء لعبت دورًا كبيرًا في تحفيزه على اتخاذ قرار الانضمام للفريق الأبيض.



وقال الدباغ في تصريحات لـ "قناة الزمالك": "تلقيت مئات الرسائل منهم على مدار الأيام الماضية، دعمهم كان واضحًا حتى قبل أن أنضم رسميًّا".



وأتم: "شعبية الزمالك في فلسطين ضخمة، وهذه الجماهير تستحق أن تفرح، وسأبذل كل ما لدي من أجلهم".

وضع الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك برنامجًا تدريبيًّا خاصًا يتم تنفيذه للوافد الجديد عدي الدباغ بهدف تجهيزه للعب دور أساسي في قيادة هجوم الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا غدًا الجمعة في الدوري المصري الممتاز، ويعول الجهاز الفني على قدرة الدباغ في تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.