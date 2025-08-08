الجمعة 08 أغسطس 2025
اقتصاد

5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسي بقيم التداول (بدون صفقات) نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 أسهم قائمة  السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي:  

أوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة تداول بلغت 350 مليون جنيه. 
مصر الوطنية للصلب - عتاقة بقيمة تداول بلغت 323 مليون جنيه. 
البنك التجاري الدولي - مصر بقيمة تداول بلغت 248 مليون جنيه. 
بلتون القابضة بقيمة تداول بلغت 215 مليون جنيه  .
مجموعة إي اف جي القابضة بقيمة تداول بلغت 206 ملايين جنيه. 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.475 تريليون جنيه.

 

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 35809 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 43853 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16093 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3819 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 10580 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 14222 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3614 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأربعاء. وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.458 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 35480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 43420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15935 نقطة، فيما تراجع مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3800 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10505 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" عند مستوى 14118 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3576 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء الماضي، منتصف جلسات الأسبوع. 

وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 35254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 43234 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 15833 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3805 نقاط.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10489 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14118 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3569 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات، الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.428 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34704 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 42633 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 15586 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 3754 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10396 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13999 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.407 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 34272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 42188 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 15394 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 13899 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3510 نقاط.

الجريدة الرسمية
