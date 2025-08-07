الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تصعيد جديد من شرطة الاحتلال لمواجهة مظاهرات تل أبيب

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن شرطة الاحتلال دفعت بقوات من فرق الخيالة إلى موقع المظاهرة المطالبة بوقف حرب غزة في تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين إسرائيليين ينطلقون في مسيرة بشوارع تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المختطفين.

 

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بتل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الأربعاء، بوقوع اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال عند مدخل وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب.

من جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنعلن العصيان المدني إذا لم تستمع الحكومة لمطالبنا بإنجاز صفقة تعيد مختطفينا.

 

المتظاهرون الإسرائيليون يحاصرون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب لهذا السبب

وأمس، حاصر المحتجون الإسرائيليون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب في مظاهرات انطلقت احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بدلا من عقد صفقة تعيد الرهائن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تل أبيب شرطة الاحتلال الاحتلال جيش الاحتلال

مواد متعلقة

إعلام عبري: عشرات الجنود المصابين بأمراض نفسية يتظاهرون أمام وزارة جيش الاحتلال

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بتل أبيب وعائلات الأسرى تهدد بالعصيان المدني

اعتراضا على احتلال غزة، متظاهرون إسرائيليون يضرمون النار بشارع وسط تل أبيب

كيف حللت الدوائر السياسية الصينية التظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب؟

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

أول تعليق من رئيس كولومبيا على مقتل مرتزقة من بلاده في السودان

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

رامز جلال بفيلم الباشا تلميذ يظهر في فيديو مانشستر سيتي لـ مرموش

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

بعد 3 ساعات متواصلة، روبي تثير الجدل من جديد بأغنية ثانيتين (فيديو)

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة الخطأ الطبي في القانون الجديد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

إجراءات قانونية على المالك اتخاذها حال رفض المستأجر الخروج من وحدة الإيجار القديم

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح صحة حديث سلمان في خطبة النبي بآخر يوم من شعبان

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads