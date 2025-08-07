تنسيق جامعة الملك سلمان 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات في الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق جامعة الملك سلمان 2025.. أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الخميس، الحد الأدنى لـتنسيق الجامعات الأهلية، وتنسيق الجامعات الخاصة، لطلاب شهادة الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

جاء ذلك في اجتماع مشترك، ترأسه وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلسين، وبمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وحدد المجلس تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية، والذي جاء كالتالي:

تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 2025

أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية وجاء كالتالي:

أولا: تنسيق جامعة الملك سلمان لشهادات الثانوية العامة والأزهرية:

الطب البشري: 74%

طب الأسنان: 73%

العلاج الطبيعي: 72%

الصيدلة: 68%

الطب البيطري: 65%

الهندسة: 65%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية 53%

53% تكنولوجيا العلوم الصحية

التمريض 53%

العلوم الأساسية: 53%

كلية الزراعات الصحراوية 53%

الفنون التطبيقية 52%

الإعلام واللغات والترجمة 52%

الاقتصاد والإدارة 52%

التربية، العلوم الاجتماعية 52%

السياحة والفنادق 52%

الحقوق 52%

ثانيا: تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 2025 للشهادات المعادلة

الطب البشري: 81%

طب الأسنان: 75%

العلاج الطبيعي: 71%

الصيدلة: 66%

طب بيطري: 56%

الهندسة: 63%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار 58%

