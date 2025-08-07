الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق جامعة الملك سلمان 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات في الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق جامعة الملك
تنسيق جامعة الملك سلمان 2025

تنسيق جامعة الملك سلمان 2025.. أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية اليوم الخميس، الحد الأدنى لـتنسيق الجامعات الأهلية، وتنسيق الجامعات الخاصة، لطلاب شهادة الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

جاء ذلك في اجتماع مشترك، ترأسه وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلسين، وبمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وحدد المجلس تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية، والذي جاء كالتالي: 

تنسيق جامعة الملك سلمان الدولية 2025

أعلن مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية وجاء كالتالي:

  • أولا: تنسيق جامعة الملك سلمان لشهادات الثانوية العامة والأزهرية:

الطب البشري: 74%
 طب الأسنان: 73%
 العلاج الطبيعي: 72%
الصيدلة: 68%
 الطب البيطري: 65%
الهندسة: 65%
 علوم الحاسب: 60%
 التكنولوجيا الحيوية 53%
  53% تكنولوجيا العلوم الصحية 
 التمريض 53%
 العلوم الأساسية: 53%

كلية الزراعات الصحراوية 53%
الفنون التطبيقية 52%
 الإعلام واللغات والترجمة 52%

الاقتصاد والإدارة 52%
 التربية، العلوم الاجتماعية 52%
السياحة والفنادق 52%
الحقوق 52%

الطب البشري: 81%
طب الأسنان: 75%
العلاج الطبيعي: 71%
الصيدلة: 66%
طب بيطري: 56%
الهندسة: 63%
علوم الحاسب: 60%
التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار 58%

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الملك سلمان تنسيق جامعة الملك سلمان تنسيق جامعة الملك سلمان 2025 الجامعات الخاصة والاهلية تنسيق الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات الخاصة جامعة الملك سلمان الدولية

مواد متعلقة

رسميًا، نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025 بالأرقام

موعد إعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2025 ومؤشرات الحد الأدنى للكليات

تنسيق جامعة الملك سلمان الأهلية 2025

تنسيق الجامعات الأهلية، مصاريف جامعة الملك سلمان 2025/ 2026

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

بعد القبض عليها في المصيف، إخلاء سبيل أم عمر فراولة بكفالة مالية من نيابة الإسكندرية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

بالأسماء، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads