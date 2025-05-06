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جامعة الجلالة تفوز بالمركز الثاني في مهرجان إبداع 13 بمجال الأمن السيبراني

طلاب جامعة الجلالة
طلاب جامعة الجلالة
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فاز فريق من طلاب برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بكلية علوم وهندسة الحاسب، بـ جامعة الجلالة بالمركز الثاني في مجال الأنشطة العلمية والتكنولوجية - فرع الأمن السيبراني، وذلك ضمن منافسات مهرجان إبداع في موسمه الثالث عشر، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طلاب جامعة الجلالة 
طلاب جامعة الجلالة 

وضم الفريق الطلاب: مصطفى وائل السعيد، إيلاف وائل السعيد، وسيف الدين محمد مصطفى، تحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز، مدير برنامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة.

مشروع طلابي بالجلالة لإطلاق منصة إلكترونية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني

وجاء مشروع الفريق بعنوان "Astra CyberSecurity Platform" وهو منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الوعي وتأمين المستخدمين في مجال الأمن السيبراني، من خلال 7 أدوات متقدمة تشمل: كاشف روابط QR الضارة، ومحلل قوة كلمات المرور، وفاحص الصور المخفية، وكاشف الروابط الخبيثة، وكاشف الصور المصابة ببرمجيات خبيثة، وكاشف رسائل البريد العشوائي، وفاحص ملفات مدمج مع منصة VirusTotal، إلى جانب محتوى تعليمي تفاعلي يغطي 26 موضوعًا في الأمن السيبراني، ويُتوج كل منها باختبار تقييم قصير.

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة: "نُعرب عن بالغ فخرنا واعتزازنا بهذا الإنجاز المتميز الذي حققه طلاب الجامعة، والذي يعكس رؤية جامعة الجلالة في تقديم تعليم تطبيقي عالي المستوى، وتعزيز مهارات الابتكار والبحث العلمي لدى طلابها، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا."

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد عبد العزيز، مدير برنامج علوم الذكاء الاصطناعي والمشرف على المشروع، قائلًا: "المشروع يُعد نموذجًا تطبيقيًا متميزًا يبرز قدرات طلابنا في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة الأمن السيبراني، ويعكس هذا الإنجاز المستوى الأكاديمي والعملي المتقدم الذي نحرص على توفيره داخل البرنامج."

كما أعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذا الإنجاز، حيث قال الطالب مصطفى وائل السعيد: "توليّت تطوير أدوات المنصة وبرمجتها باستخدام إطار Flask، وقد اكتسبت من خلال هذه التجربة خبرات عميقة في دمج البرمجة مع الذكاء الاصطناعي."

وقالت الطالبة إيلاف وائل السعيد: "اهتممت بتصميم واجهة المستخدم لضمان تقديم تجربة تفاعلية بسيطة وواضحة، تسهم في توصيل المفاهيم الأمنية بسلاسة."

وأضاف الطالب سيف الدين محمد مصطفى: "ركزت على إعداد المحتوى التعليمي والاختبارات، حرصًا على تقديم مادة معرفية مفيدة تساعد المستخدم على فهم أسس الأمن السيبراني وتطبيقها."

ويؤكد هذا الإنجاز حرص جامعة الجلالة على تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دعم وتمكين الطلاب للمشاركة الفعالة في المسابقات الوطنية والدولية، بما يساهم في إبراز طاقاتهم ومهاراتهم، وتحقيق الريادة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا.

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جامعة الجلالة الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وزارة الشباب والرياضة وزارة التعليم العالى

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