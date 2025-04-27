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أخبار مصر

تضم 4 كليات، قائمة بتخصصات جامعة الأقصر الأهلية

جامعة الاقصر الأهلية
جامعة الاقصر الأهلية
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نشرت وزارة التعليم العالي، سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بالجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة لتعريف الرأي العام بالمشروعات القومية الجديدة في التعليم العالي، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور.

 

تضم 4 كليات.. قائمة بتخصصات جامعة الأقصر الأهلية

وفي هذا السياق، سلّطت الضوء على جامعة الأقصر الأهلية، التي تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشائها، ومقرها مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز دورها في تطوير التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتضم جامعة الأقصر الأهلية الكليات التالية:

1. اللغات والعلوم الإنسانية
2. السياحة والآثار
3. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
4. الفنون والتصميم

وتسهم الجامعات الأهلية الجديدة في تقديم برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي، بما يعزز من قدرات الطلاب ويؤهلهم للمستقبل.

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