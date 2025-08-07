رسميًا، نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025 بالأرقام

نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت وزارة التعليم العالي، ومجلسا الجامعات الخاصة والأهلية نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة، ونتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2025.

وينتظر الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، للتعرف على الكلية التي يمكنهم الالتحاق بها بناء على مجموع الثانوية العامة.

وتستعرض فيتو في هذا التقرير نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية بالأرقام.

أولا: تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للشهادة الثانوية والشهادة الأزهرية

تنسيق جامعات الملك سلمان الدولية - سيناء الخاصة بفرعيها - الوادي الجديد الأهلية - شرق

بورسعيد الأهلية:

الطب البشري: 74%

طب الأسنان: 73%

العلاج الطبيعي: 72%

الصيدلة: 68%

طب بيطري: 64%

الهندسة: 64%

علوم الحاسب: 58%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 53%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 52%.

تنسيق جامعات الجلالة - العلمين الدولية

الطب البشري: 76%

طب الأسنان: 75%

العلاج الطبيعي: 74%

الصيدلة: 70%

طب بيطري: 65%

الهندسة: 65%

علوم الحاسب: 59%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 54%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53%

باقي الجامعات الخاصة - الأقصر الأهلية - دمنهور الأهلية:

الطب البشري: 79%

طب الأسنان: 77%

العلاج الطبيعي: 75%

الصيدلة: 71%

طب بيطري: 66%

الهندسة: 67%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 55%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53% (فيما عدا جامعة 6 أكتوبر - مصر للعلوم والتكنولوجيا - أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - مصر الدولية: 55%)

باقي الجامعات الأهلية:

الطب البشري: 81%

طب الأسنان: 79%

العلاج الطبيعي: 77%

الصيدلة: 72%

طب بيطري: 67%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 61%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 56%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53%

ثانيا: تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للشهادات العربية والأجنبية

الطب البشري:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 81%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 83%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 85%

طب الأسنان:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 75%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 77%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 82%

العلاج الطبيعي:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 71%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 73%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 78%

الصيدلة:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 66%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 68%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 73%

طب بيطري:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 56%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 56%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 56%

الهندسة:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 63%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 65%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 70%

علوم الحاسب:

جامعات الملك سلمان الدولية (جامعة أهلية)، سيناء الخاصة (فرع العريش)، الوادي الجديد الأهلية: 60%

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 60%

باقي الجامعات الخاصة والأهلية: 65%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، الإعلام واللغات، الترجمة والاقتصاد، الإدارة والتربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض والآثار، العلوم السينمائية، السويدي التكنولوجية، وساكسوني:

جامعات سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، العلمين الدولية، شرق بورسعيد الأهلية: 58%

