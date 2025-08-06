الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

راتب ضخم، الهلال يعلن ضم نونيز رسميا خلال ساعات

داروين نونيز
داروين نونيز

يعلن نادي الهلال السعودي خلال ساعات، ضم الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل من الدوري السعودي.

وكان نونيز هدفا لعدد من الأندية على رأسها الهلال السعودي وميلان الإيطالي بعد خروجه من حسابات آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، قبل أن يحسم النادي السعودي الصفقة بالموافقة على الراتب الضخم الذي طلبه مهاجم ليفربول.

كما أنهى الهلال السعودي اتفاقه مع ليفربول على ضم اللاعب مقابل 65 مليون يورو تشمل الإضافات، ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقد، تليها الكشف الطبي والتوقيع، قبل الإعلان عن الصفقة رسميا.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن ليفربول منح نونيز إذنا بإجراء محادثات مباشرة مع الهلال وإنزاجي مدرب الفريق.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه إسترليني في صيف 2022.

فيما ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» اليوم أن الهلال تقدم بعرض بقيمة ثابتة تبلغ 46.2 مليون جنيه إسترليني (53 مليون يورو) بالإضافة إلى إضافات قد ترفع الصفقة إلى 56.6 مليون جنيه إسترليني (65 مليون يورو).

ورغم أن نونيز سجل 18 هدفًا في الموسم الأخير للمدرب يورجن كلوب مع ليفربول، سجل نونيز سبعة أهداف فقط في الموسم الماضي مع المدرب أرني سلوت.  
 

مبلغ خيالي ينهي صفقة انضمام نونيز من ليفربول للهلال السعودي 

واقترب الهلال السعودي للغاية من حسم صفقة الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، اليوم الأربعاء، أن الهلال السعودي  وليفربول توصلا إلى اتفاق ينتقل بموجبه نونيز إلى النادي السعودي.

وقال إن الصفقة ستكلف الهلال 53 مليون يورو، قابلة للزيادة حتى 65 مليونًا.

وشدد الصحفي الإيطالي على أن الهلال السعودي وافق على الطلبات المالية الضخمة للمهاجم الأوروجوياني، دون الكشف عن قيمة الراتب الذي سيتقاضاه أو مدة العقد.

وتابع: "يتبقى الآن إجراء الفحص الطبي ثم توقيع العقود والإعلان رسميًا عن الصفقة".

وسينعش هذا المبلغ خزينة ليفربول الذي أنفق ما يقرب من 300 مليون يورو في الميركاتو الصيفي.

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