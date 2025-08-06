موعد إعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2025 ومؤشرات الحد الأدنى للكليات

تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. حالة من الترقب يعيشها طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة المقبلين على الالتحاق بالجامعات الأهلية، في انتظار إعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2025.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2025، والحد الأدنى لكليات الجامعات الأهلية غدا الخميس، في اجتماع مشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، للوقوف على الحد الادنى لكليات الجامعات الأهلية 2025.

وتعد الجامعات الأهلية إحدى المسارات الجديدة للتعليم العالي في مصر، حيث يقبل عليها الطلاب نظرا لأنها تقدم خدمة تعليمية بمستوى جيد وبتكاليف منخفضة.

أعداد الجامعات الأهلية في مصر

يبلغ عدد الجامعات الأهلية في 32 جامعة، ما بين جامعات أهلية دولية، وجامعات أهلية منبثقة عن جامعات حكومية، نرصدها فيما يلي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21. جامعة السويس الأهلية.

22. جامعة دمنهور الأهلية.

23. جامعة القاهرة الأهلية.

24. جامعة عين شمس الأهلية.

25. جامعة سوهاج الأهلية.

26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.

27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.

28. جامعة الفيوم الأهلية.

29. جامعة طنطا الأهلية.

30. جامعة الأقصر الأهلية.

31. جامعة دمياط الأهلية.

32. جامعة مدينة السادات الأهلية.

مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 2025

من المتوقع أن يعلن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، غدا الخميس، الحد الادنى للقبول بكليات الجامعات الأهلية، ومن المتوقع ألا يرتقع الحد الأدنى للقبول هذا العام، كثيرا عن الحد الأدنى للعام السابق، نظرا لارتفاع نسبة المجاميع التكرارية في الثانوية العامة، بالإضافة إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي بالتحديد في تنسيق الجامعات الحكومية، وجاء تنسيق الجامعات الأهلية 2024 كالتالي:

الطب البشري: 79٪

طب الأسنان: 77٪

العلاج الطبيعي: 75٪

صيدلة: 71٪

هندسة: 68٪

طب بيطري: 67٪

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 60٪

كلية مثل الحقوق، الإعلام، التمريض، الفنون التطبيقية، الاقتصاد والإدارة، اللغات، الآثار، السياحة، التربية: 53٪

تنسيق جامعة الجلالة وجامعة العلمين الأهلية 2025

الطب: 76٪

طب الأسنان: 75٪

العلاج الطبيعي: 74٪

الصيدلة: 70٪

الهندسة: 66٪

حاسبات: 60٪

باقي التخصصات: 53٪

تنسيق جامعات الملك سلمان وشرق بورسعيد والاسماعيلية الجديدة الأهلية 2025

الطب: 74٪

طب الأسنان: 73٪

العلاج الطبيعي: 72٪

الصيدلة: 68٪

الهندسة: 65٪

الحاسبات: 60٪

باقي التخصصات: 53٪

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