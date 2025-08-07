تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في رأس الحكمة بهذا الموعد

يستعد تامر حسني، لإحياء حفل غنائي في رأس الحكمة يوم 15 أغسطس، وذلك بعد إحيائه مؤخرا عدد من الحفلات.

حفل تامر حسني في رأس الحكمة

ومن المقرر، أن يقدم تامر حسني خلال حفله المقبل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد لينا معاد.

وكان ألبوم الفنان تامر حسني "لينا ميعاد" تصدر قائمة الأكثر استماعًا على منصة أنغامي في مصر والوطن العربي، إذ جاءت أغنية "حبك لو غلطة" في المركز الأول داخل مصر وعلى مستوى الوطن العربي عبر تطبيق "أنغامي"، فيما تربعت "مستني إيه" على القمة عربيًا.

وتصدرت أغنية "مستني ايه" المركز الأول على "أنغامي" في عدة دول عربية، من بينها ليبيا، الكويت، السعودية.

جدير بالذكر أن الألبوم يضم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

وقائمة أغاني الألبوم هي، الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي (ديو مع محمد منير)، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.

