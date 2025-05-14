الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب يدعو الشرع للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم (صور)

ترامب وبن سلمان والشرع،
ترامب وبن سلمان والشرع، فيتو

قال متحدث باسم البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، إلى التوقيع على اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة المفاجئ أنها سترفع كل العقوبات عن سوريا.

 الشرق الأوسط يتمتع بطرق حيوية واستراتيجية في قلب العالم

وعلى الجانب الأخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الشرق الأوسط يتمتع بطرق حيوية واستراتيجية في قلب العالم وأتطلع إلى العمل مع قادة المنطقة.

 شرق أوسط مستقرا وتقومون بعمل رائع

وأضاف ترامب خلال كلمته بالقمة الأمريكية الخليجية في العاصمة السعودية الرياض: أنتم تحققون شرق أوسط مستقرا وتقومون بعمل رائع، كاشفا: "سنعمل على إضافة المزيد من الدول إلى اتفاقات إبراهيم".

 

ترامب: ألتقيت بالرئيس السوري الشرع بمشاركة الرئيس أردوغان

كشف ترامب عن تفاصيل لقاءه مع نظيره السوري أحمد الشرع قائلا: "التقيت بالرئيس السوري الشرع بمشاركة الرئيس أردوغان ونبحث تطبيع العلاقات مع سوريا، وسنرفع كل العقوبات عن سوريا وهذا سيكون أمرا إيجابيا".

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