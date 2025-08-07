الخميس 07 أغسطس 2025
اقتصاد

الصناعات الغذائية: مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في الاستزراع السمكي

د هانى المنشاوى
 أكد الدكتور هاني المنشاوي – رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية  باتحاد الصناعات، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في الاستزراع السمكي، ومع ذلك لا تزال تعتمد على معدات مستوردة في التعبئة والتغليف.

 وشدد على ضرورة توفير تمويل ميسر للمصانع لشراء معدات محلية الصنع، خاصة مع وجود إمكانيات محلية قادرة على تحقيق مكون محلي يصل إلى 70% في بعض المعدات.

وعقدت  غرفة الصناعات الغذائية بالتنسيق مع نظيرتها غرفة الصناعات الهندسية  اتحاد الصناعات، لقاء موسع بمقر الغرفة، بهدف بحث فرص التعاون الصناعي وتلبية احتياجات مصانع الأغذية من المعدات والآلات وقطع الغيار المصنعة محليًا، بما يساهم في الحد من الاعتماد على الواردات وتوفير بدائل وطنية عالية الجودة.

 

انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البوري 20 جنيهًا

سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 76 إلى 80 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 71 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيه للكيلو، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 140 إلى 240 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

