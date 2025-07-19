وست هام يسعى لحسم صفقة نجم ليفربول

طلب جراهام بوتر مدرب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع هارفي إليوت نجم فريق ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لصحيفة ذا صن، فإن ليفربول لن يتنازل عن هارفي إليوت صاحب الـ21 عاما بأقل من 40 مليون جنيه إسترليني.

بينما يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، للتقدم بعرض ضخم، للحصول على خدمات الفرنسي هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال الصيف الجاري.

وارتبط اسم داروين نونيز مهاجم ليفربول، بالرحيل عن صفوف الريدز هذا الصيف، في ظل المستوى المتباين الذي يقدمه مع العملاق الإنجليزي.

ليفربول يتجه للتعاقد مع إيكيتيكي بعد فشل ضم إيزاك

وحاول ليفربول في البداية، التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، لكن ناديه رفض التفريط فيه.

وأكد كريستيان فالك، الصحفي بجريدة "بيلد"، أن ليفربول يرغب في التعاقد مع إيكيتيكي، مقابل 100 مليون يورو، علمًا بأن عقده مع آينتراخت، يمتد حتى صيف 2029.

ويرى أرني سلوت مدرب ليفربول، أن إيكيتيكي سيكون قادرًا مع المصري محمد صلاح، على معالجة الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يحتاج أولًا لحسم موقف لويس دياز، حيث يتمسك بايرن ميونخ بضم اللاعب الكولومبي، وسيكون هناك اجتماع بين الناديين في أقرب وقت، لحسم هذا الملف.

الهلال السعودي يفاوض هوجو إيكيتيكي

وكان الهلال السعودي أبدى اهتمامه الشديد بضم إيزاك أو إيكيتيكي، خاصة بعد فشل ضم فيكتور أوسيمين.

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