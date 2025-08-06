رئيس أركان الاحتلال يحذر من اجتياح غزة الكامل ويشبهه بـ سيناريو"فيتنام"

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير عاجل، أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي حذر من العواقب الوخيمة لأي قرار باحتلال كامل لقطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة "ستدخل إسرائيل في بئر سوداء" شبيه بما واجهته الولايات المتحدة في حرب فيتنام.

رئيس الأركان الإسرائيلي: التورط البري الشامل في غزة مأزق عسكري

وبحسب ما نقلته القناة، شدد رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي على أن التورط البري الشامل في غزة قد يؤدي إلى استنزاف طويل الأمد، ويضع الجيش في مأزق عسكري وأخلاقي معقد، وسط بيئة قتالية شديدة التعقيد.

اجتياح غزة وفرض السيطرة الكاملة عليها

وتأتي هذه التصريحات في ظل دعوات متصاعدة من بعض الوزراء الإسرائيليين، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لاتخاذ قرار باجتياح غزة وفرض السيطرة الكاملة عليها.

التحذيرات العسكرية الأخيرة تعكس تباينًا واضحًا في مواقف القيادات السياسية والعسكرية داخل إسرائيل بشأن إدارة الصراع في القطاع، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العمليات الجارية واحتمالات التصعيد.

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