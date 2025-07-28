عجيبة للبترول تنجح في وضع بئر أركاديا 28 على الإنتاج

أعلنت شركة "عجيبة للبترول" عن نجاحها في وضع البئر أركاديا 28 على الإنتاج، والذي يستهدف تكوين "مساجد الكربوني"، وذلك بعد تنفيذ عملية معالجة حمضية دقيقة للبئر يوم 19 يوليو 2025، باستخدام تقنيات حديثة مماثلة لما تم تطبيقه في بئر ايريس.

وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق معدل إنتاج يومي يقدر بنحو 4100 برميل مكافئ من النفط، ما يُمثل إضافة قوية لطاقة الإنتاج اليومي للشركة، ويعكس نجاح خطط التطوير والتنمية التي تنفذها الشركة في مناطق امتيازها.

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