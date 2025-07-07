الإمارات تنقذ طاقم سفينة بريطانية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر

أعلنت دولة الإمارات أن سفينة "سفين بريزم" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، قد استجابت بشكل فوري لنداء استغاثة صادر عن السفينة التجارية "ماجيك سيز" التي ترفع العلم البريطاني، وذلك بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن تضرر هيكلها، ما دفع طاقمها إلى التخلي عنها في ظروف بحرية صعبة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن عملية الاستجابة الإماراتية أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 22 شخصا، بينهم أفراد طاقم السفينة وأمنها، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات البحرية المختصة، بما في ذلك هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة (UKMTO)، والمنظمات الدولية المعنية، وبما يراعي أعلى معايير السلامة والاستجابة في مثل هذه الحالات الطارئة.

استهداف مباشر ودقيق للسفينة ماجيك سيز

في غضون ذلك، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله “الحوثيين”، اليوم، أن السفينة التجارية "ماجيك سيز" غرقت بالكامل في مياه البحر الأحمر، بعد تعرضها لهجوم مباشر باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري إن العملية جاءت بعد تعقب دقيق لمسار السفينة، وتم تنفيذ الهجوم بـ"صواريخ دقيقة وطائرات بدون طيار"، ما أدى إلى تدمير هيكل السفينة وحدوث تسرب كبير أدى إلى غرقها.

وأكد: “تم تنفيذ العملية بنجاح، وهدفنا تحقق بدقة كاملة”.

السفينة كانت مرتبطة بالعدو الصهيوني

وأكدت جماعة أنصار الله أن السفينة "ماجيك سيز" كانت ضمن الأهداف المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العملية تأتي ردًا على المجازر بحق المدنيين في غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.