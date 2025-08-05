الوطنية للانتخابات: عدم منح الحصر العددي للأصوات إلا لمن يحمل توكيلًا صادرًا من الشهر العقاري

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إعلان النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 يقتصر فقط على رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يجوز للجان العامة إعلان أي نتائج أو نسب تتعلق بالفوز أو الخسارة

وأوضح المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن دور رؤساء اللجان العامة والفرعية يقتصر فقط على رصد الأعداد والأصوات التي حصل عليها كل مرشح داخل كل لجنة، دون التصريح بأي نتائج نهائية

كما شدد على أن الحصر العددي للأصوات لا يُمنح إلا لمن يحمل توكيلًا رسميًا صادرًا من مصلحة الشهر العقاري لصالح المرشحين ، موضحا أن المندوبين المعتمدين داخل اللجان لا يحق لهم قانونًا الحصول على هذا الحصر العددي، وينتهي دورهم في تمام الساعة التاسعة مساءً مع إغلاق صناديق الاقتراع.

كما أكد أن حضور لجان الفرز الفرعية يقتصر فقط على من يحملون توكيلات رسمية صادرة من الشهر العقاري، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تواجد المندوبين داخل لجان الفرز، مشددا على ضرورة الالتزام التام بالقانون في جميع مراحل العملية الانتخابية، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم العمل وضمان الشفافية والمساواة بين جميع المرشحين والحفاظ على نزاهة وسرية العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتائج النهائية.

خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم، إلى جانب الإعلاميين والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات – إن وُجدوا.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.

تُعلن النتائج الأولية لما أسفرت عنه عملية الفرز داخل اللجنة الفرعية بشفافية أمام الحضور

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