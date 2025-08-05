الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 12 اغسطس

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بدأ منذ قليل، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، لمتابعة غلق اللجان الانتخابية، وبدء الفرز داخل الفرعية.

وقال أحمد بنداري خلال المؤتمر الصحفي: إنه تم غلق اللجان الانتخابية التي لا يوجد بها ناخبون بينما يستمر تصويت الناخبين المتواجدين في جمعية الانتخاب وتمكينهم من التصويت. مثل بعض اللجان في القاهرة والجيزة.

فرز صناديق انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأكد بنداري بدء الفرز داخل اللجان الفرعية،

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء بفرزها، مع مراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المطابقة لمحضر الإجراءات رقم 8 ش.

ويتم فتح الأقفال البلاستيكية لكل صندوق على حدة، ثم تُفرغ محتويات الصندوق على الطاولة أمام الحضور،بعد استلام رئيس اللجنة العامة لجميع أوراق ومرفقات اللجان الفرعية، يتم تسليم الأوراق بعد ذلك إلى اللجنة العامة



والتي تقوم بإثبات عدد الناخبين المقيدين وعدد الحاضرين وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة لكل من النظام الفردي والقوائم، وإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة دون إعلان نتائج رسمية..

إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ ١٢ أغسطس

وأكد أن إعلان نتيجة الانتخابات من مسؤولية ومهام الهيئة الوطنية للانتخابات مشيرا إلى إعلان نتيجة التصويت رسميا يوم ١٢ أغسطس وفقا للجدول الزمني للانتخابات

خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور أمناء اللجنة، والمرشحين أو مندوبيهم، وممثلي القوائم أو وكلائهم.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

يتم حصر عدد الأصوات الباطلة، وتحديد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.:

يُسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة من كشف الحصر العددي للأصوات (نموذج 12 ش) إلى من يطلبها من المرشحين أو ممثلي القوائم أو وكلائهم، بعد توقيع المستلم على محضر إجراءات الفرز (نموذج 11 ش) بما يفيد الاستلام.

يتولى رئيس اللجنة حفظ بطاقات الاقتراع غير المستخدمة، وكعوب دفاتر البطاقات المستخدمة، لكل نظام على حدة، داخل الجوالات المخصصة لذلك، ثم يغلقها باستخدام أقفال بلاستيكية تُسجل أرقامها بمحضر الفرز.

ويتم تسليم مستندات وأوراق الاقتراع إلى اللجان العامة ، والتي تقوم بإثبات عدد الناخبين المقيدين وعدد الحاضرين وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة لكل من النظام الفردي والقوائم، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

يُعلن رئيس اللجنة العامة النتائج أمام الحضور ويُثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في كشف تجميع الأصوات نموذج 14 ش فردي وقوائم بالأرقام والأحرف والتفقيط

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