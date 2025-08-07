تحصين 73 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال شهر بالفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جهود مديرية الطب البيطري من خلال الفعاليات والأنشطة التى تم تنفيذها خلال شهر يوليو الماضي، التي استعرضها تقرير الدكتور وجدي مصطفى نايل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.

توقيع الكشف على اللحوم والدواجن

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن إدارات المديرية المختلفة، نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر يوليو الماضي، فقد وقعت إدارة المجازر والصحة العامة الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة، بإجمالي 2783 كيلو جرام من اللحوم، و9292 كيلو جرام من الدواجن، كما وقعت إدارة الرعاية والعلاج الكشف الطبي البيطري على 3388 حيوانًا، كما إن إدارة الخدمات أمنت على 926 حيوانًا.

تحصين الماشية ضد الأمراض المتوطنة

واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها 73370 حيوانًا، بواقع تحصين 36570 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و36800 ضد مرض حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين 20025، ضد أمراض الجلد العقدي، وجدري الضأن والماعز، وحمى الثلاث أيام، بواقع 15740 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 2415 رأس ماشية من الأغنام والماعز ضد جدري الضأن، و1870 ضد مرض حمى الثلاث أيام.

تلقيح صناعي وتحسين سلالات

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن إدارة التلقيح الصناعي بالمديرية، لقحت 4270 رأس أبقار، و475 رأس جاموس، بأفضل وأجود السلالات لتحسين وزيادة إنتاجيتها، وأن إدارة الدواجن قامت عالجت 18195 طائرًا، وحصنت 245000 طائرًا أخرى، وإدارة الإرشاد نظمت بالتعاون مع الوحدات المحلية 205 ندوات، وعدد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية ووقايتها، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكيفية الوقاية منها.

كما شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للإشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 270,5 كيلو جرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم توقيع الكشف علي اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة.

