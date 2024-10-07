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محافظات

بيطري الفيوم: تحصين 15 ألف رأس ضد طاعون المجترات الصغيرة

تحصين المجترات، فيتو
تحصين المجترات، فيتو

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، ان إدارة الوقاية  حضنت  15 ألف رأس اغنام وناعز، في الحملة القومية لتحصين المجترات الصغيرة، ضد طاعون المجترات،  كنا تمكنت إدارة أمراض الدواجن من تحصين 30 ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور.

اختبارات البروسيلا والدرن

واجرا المديرية اختبارات البروسيلا والدرن والسل على  800  رأس ماشية، كما عقدت إدارة الإرشاد  20 ندوة إرشادية بمختلف مراكز المحافظة، ضمن المبادرة القومية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، تناولت الندوات  أهمية تحصين الماشية والطيور ضد الأمراض الوبائية، خاصة الأمراض المشاركة.

أنشطة المجلس القومي للمرأة ضمن مبادرة بداية جديدة

يذكر ان  المجلس القومي للمرأة، نظم الأسبوع الماضي، ضمن أنشطة " بداية جديدة"، عدة ندوات توعوية حول دور المجلس وخدماته، والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بقرية بني صالح مركز الفيوم،  بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، والتوعية الاقتصادية بالمشروعات الصغيرة، بقرية منشاة سكران مركز الفيوم، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعريف بكارت الخدمات المتكاملة وإلحاق ذوي الإعاقة بسوق العمل، بقرية الناصرية مركز الفيوم، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بقرية تطون مركز اطسا.

كما نظم المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم مبادرة مدينة آمنة من العنف ضد النساء،  بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديرية الصحة، بمقرات المبادرة في القرى الستة بكفر محفوظ مركز طامية، وشكشوك مركز أبشواي، وكفور النيل مركز الفيوم، وفيديمين مركز سنورس، ومطول مركز اطسا، وقصر الجبالي  والعرب التابعة لهم بمركز يوسف الصديق.

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