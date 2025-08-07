لا يجرؤ أحد على الاقتراب، تصريحات محافظ شمال سيناء بشأن اختراق حدود مصر تتصدر التريند (فيديو)

حدود مصر، تصدر اسم اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بعد رده الصريح عما إذا كانت هناك عملية عسكرية يمكن أن تقوم بين مصر والاحتلال الإسرائيلي.

هل ستقوم عملية عسكرية بين مصر وإسرائيل؟

وأكد اللواء خالد مجاور، في مقطع الفيديو الذي انتشر بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية، وأن الرد سيكون مفاجئ للعالم كله في حالة الاقتراب من الحدود المصرية، وتوعد من يقوم بذلك بأنه "لا يلومن إلا نفسه"

اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والقائد السابق للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق، يؤكد:

“أي محاولة للمساس بالحدود المصرية، من أي جهة كانت وعلى أي مستوى، ستُقابل برد مصري حاسم ومفاجئ، تتجاوز تداعياته ما هو مُعلن إلى ما هو غير مُعلن أيضًا.

— Tamer El-Shahawy (@TamerElshahawy) August 7, 2025



وسُئل اللواء خالد مجاور في مقطع الفيديو "عما إذا وصلت الأمور لما هو أسوأ من الوضع الحالي، وهل مصر جاهزة تمامًا، أي شمال سيناء؟"، لكن اللواء مجاور طلب من المحاور أن يسأل السؤال بشكل صريح قائلًا: "خلي السؤال صريح حتى أجاوبك إجابة صريحة".

ليؤكد اللواء مجاور أن السؤال هو "هل ستقوم عملية عسكرية بين مصر وإسرائيل؟.. إذا اقتربوا من هذا السور!".

وأجاب محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور قائلًا: "أي بني آدم على مستوى العالم يفكر فقط أن يقترب على الحدود المصرية، سيكون الرد المصري مفاجئا للعالم كله، وهذا ليس كلام عاطفي أو لأني المحافظ، أنا 41 عامًا خدمة قوات مسلحة، وكنت قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية 3 سنوات ونصف".

لا يجرؤ بني آدم أن يقترب من الحدود المصرية

وقال اللواء خالد مجاور: "تأكد تمامًا لو احنا ضعاف هيفكروا، لكن أطمئن الشعب المصري وكل إقليم الشرق الأوسط، لا يجرؤ بني آدم أن يقترب من الحدود المصرية، ومن يقترب من الحدود المصرية لا يلومن إلا نفسه، ليس بما هو مُعلن، لكن بما هو غير معلن كمان"

السياج الحدودي بين مصر وإسرائيل، فيتو



وأثار حديث اللواء خالد مجاور ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا ارتياحًا لحديث محافظ شمال سيناء، وخاصة بعدما توعد من يحاول الاقتراب من الحدود المصرية، وخاصة تصريحه بأنه "لا يجرؤ بني آدم أن يقترب من الحدود المصرية، ومن يقترب من الحدود المصرية لا يلومن إلا نفسه"

علق البرلماني تامر الشهاوي قائلًا: "اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والقائد السابق للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق، يؤكد: "أي محاولة للمساس بالحدود المصرية، من أي جهة كانت وعلى أي مستوى، ستُقابل برد مصري حاسم ومفاجئ، تتجاوز تداعياته ما هو مُعلن إلى ما هو غير مُعلن أيضًا.. من تسوّل له نفسه الاقتراب، لن يلوم إلا نفسه".. وأضاف بثقة: "أطمئن الجميع، لا أحد يجرؤ حتى على مجرد التفكير في ذلك".

مصر هي محمية من الذات الإلهية

أما الكاتب والباحث الفلسطيني في لندن محمود معبد، فقال: "مصر هي محمية من الذات الإلهية، لا يمكن منطقا ولا قانونا ولا عرفا ولا شرعا أن تُقتحم حدود مصر. مصر يعني حدود الكون وما لم يمكّن عليه مخلوق بأي شكل ولا لون. أنا فلسطيني وأعلم أن فلسطين احتلت على مر الزمان، لكني مؤمن أن مصر هي رمّانة الميزان لكل الأكوان في كل زمان".

الحدود المصرية، فيتو

وعلق أحد النشطاء بروفيسور د. محسن فقال: "تصريح حقيقي واضح‼ اللواء خالد مجاور قائد الظل الشرس العنيد محافظ شمال سيناء والقائد السابق للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي نقول لكل العالم من يفكر أن يقرب من حدودنا سيكون الرد المصري مفاجئًا للعالم ليس بما هو معلن فقط، ولكن بما هو غير معلن"

وقال مدير التحرير السابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عبد الواحد عاشور: "بعلم الوصول: (إذا فكرت اسرائيل في الاقتراب من الحدود المصرية سيفاجئ العالم برد مصري بما يعلم وبما لا يعلم).. محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور قائد الجيش الثاني الميداني ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية السابق. أنا مصري وفي ضهر بلدي".

