الأربعاء 30 يوليو 2025
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الدنماركي

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم،  لارس بوملر السفير الدنماركي في مصر، والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان عام المحافظة.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الدنماركي


ورحب المحافظ بالسفير الدنماركي، مستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتخزينها وإرسالها إلى قطاع غزة.


واستعرض المحافظ التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية والشرق الأوسط، وكيفية مجابهتها.


واصطحب المحافظ السفير الدنماركي في جولة تفقدية إلى معبر رفح البري، للإطلاع على الجهود المصرية.

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يشار إلى أن السفير الدنماركي استهل زيارته إلى محافظة شمال سيناء بتفقد مخازن المساعدات الخاصة بالهلال الأحمر المصري بمدينة العريش.

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