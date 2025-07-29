لليوم الثالث.. محافظ شمال سيناء يتابع إدخال شاحنات المساعدات لقطاع غزة (صور)

يواصل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، متابعته الميدانية لعملية إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

لليوم الثالث على التوالي.. محافظ شمال سيناء يتابع إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

وأكد المحافظ أن إدخال هذه الشاحنات يأتي في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية تواصل دعمها الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وتعمل بالتوازي على المستويين السياسي والإنساني لضمان إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لتنسيق وتنظيم دخول المساعدات، مثمّنًا جهود الهلال الأحمر المصري، والأجهزة الأمنية والرقابية، والعاملين في المعبر الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا لضمان انسيابية حركة دخول الشاحنات.

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