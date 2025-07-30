صدق اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول في التعليم الثانوي العام، للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025.

محافظ شمال سيناء يصدق على بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2025

خفض الحد الأدنى للقبول إلى 215 درجة بدلًا من 220 درجة وذلك بتخفيض قدره 5 درجات، وذلك بجميع مدارس المحافظة، باستثناء المدارس التالية:

1. عمرو شكري الثانوية بنين

2. أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات

3. أحمد عسكر الثانوية بنات

وذلك نظرًا لزيادة الكثافة الطلابية بهذه المدارس ويأتي هذا القرار في إطار حرص المحافظة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، مع مراعاة التوازن بين الطاقة الاستيعابية للمدارس والعدالة في التوزيع.

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