الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

دفع الفلسطينيين إلى حدود مصر وتهجيرهم، إعلام عبري يكشف أهداف خطة احتلال غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن خطة الاحتلال الإسرائيلي لـ احتلال قطاع غزة بالكامل، عبر إطلاق عملية عسكرية واسعة.

تفاصيل خطة احتلال قطاع غزة بالكامل 

وأوضحت القناة الـ 12 العبرية، أن خطة احتلال غزة تستدعي إطلاق عملية عسكرية واسعة في القطاع قد تستغرق ما بين 4 و5 أشهر.

ولفتت القناة نقلا عن مصادر، إلى أن العملية العسكرية لاحتلال قطاع غزة، تتطلب استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية.

خطة احتلال غزة تستهدف تستهدف تهجير الفلسطينيين 

وأوضحت المصادر، أن الخطة تستهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع، ومن أهدافها الجوهرية دفع الفلسطينيين للتوجه جنوبا -على الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة- بهدف تشجيعهم على الهجرة.

تحذيرات رئيس الأركان الإسرائيلي من احتلال قطاع غزة

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، تحذيره من أن احتلال قطاع غزة بشكل كامل سيؤدي إلى إنهاك القوات النظامية وقوات الاحتياط، في ظل استمرار العمليات العسكرية المتواصلة منذ أشهر داخل القطاع.

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن متظاهرين أضرموا النار وسط أحد الشوارع المركزية في تل أبيب، وأغلقوه أمام حركة السير، احتجاجًا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أمس الثلاثاء، أن عائلات الأسرى الإسرائيليين طالبوا رئيس أركان جيش الاحتلال بعدم تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة خوفًا على حياة الأسرى.

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