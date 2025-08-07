الخميس 07 أغسطس 2025
اقتصاد

تعرف على الحد الأقصى لرصيد بطاقة ميزة في بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يبحث الكثير من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأقصى للرصيد في بطاقة ميزة.

وقال بنك القاهرة: إن الحد الأقصى لرصيد البطاقة هو 200 ألف جنيه.

وتصل حدود السحب والاستخدام لبطاقة ميزة من بنك القاهرة مايلي: 

حد الشراء اليومي: 50 ألف جم

حد السحب النقدي اليومي: 10 آلاف جم

حد الشراء / السحب النقدي الشهري: 200 ألف جم

حد الإيداع اليومي: 100 الف جم

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة حول حقيقة تحميل الموبايل البنكي على هواتف الآيفون فقط. 

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن تطبيق الموبايل البنكي يمكن تحميله سواء من خلال أندرويد أو آيفون .
 

يبحث العديد من العملاء عن مزايا الوديعة في بنك القاهرة وكذلك الشروط والتفاصيل الخاصة بها.

تفاصيل وديعة بنك القاهرة 

وتشمل خصائص وتفاصيل تلك الوديعة من بنك القاهرة للعملاء ما يلي: 

الحد الأدنى للشراء 1,000,000 جم.

العملاء المستهدفين الأشخاص الطبيعيين فقط.

الفئات 10,000 جم ومضاعفتها (فوق الحد الأدنى للشراء) وبدون حد أقصى للشراء.

أما عن شروط الوديعة في بنك القاهرة فهي كما يلي: 

شروط الوديعة في بنك القاهرة 

تاريخ إبرام الوديعة هو حق نفس تاريخ تقديم الطلب في حالة الخصم من الحساب الجاري أو التوفير، أما الإيداعات النقدية يكون تاريخ إبرام الوديعة هو أول يوم عمل تالي ليوم الإيداع.

وحول المزايا " الخاصة بوديعة بنك القاهرة فهي تتلخص في التالي:

 

مزايا الوديعة من بنك القاهرة 

يتم إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير بحسب رغبة العميل.

يمكن إبرام الودائع بأسماء مشتركة أو بأسماء القصر.

الوديعة قابلة للتجديد حسب رغبة العميل بالمبلغ الأصلي للوديعة فقط مع إضافة العائد لحساب العميل.

إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة وفقًا للشروط والأحكام المطبقة.

 

إمكانية الاقتراض حتى 90% بضمان الوديعة المبرمة بذات العملة بشروط ميسرة.

 

عدم إمكانية إضافة سعر عائد مميز للعائد المطبق على الوديعة

