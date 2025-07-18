من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، نجيب ساويرس ينتقد هجوم السوشيال ميديا على "المدير الخاين"

أثارت واقعة الرئيس التنفيذي لشركة آندي بايرون التكنولوجيا الفلكية الشهيرة، ورئيسة قسم الموارد البشرية، كريستين كابوت، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث كان هناك العديد من التعليقات الساخرة والتي جاءت كالتالي: «ده أنت مراتك مش هتسيبك في حالك» وأيضًا: «هيتعمل منك بطاطس»، وكذلك: «ربنا ما يكتبهاش على حد» وغيرها من التعليقات.

ويشغل بايرون منصب الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer، وهي شركة برمجيات تقدر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار دولار، منذ يوليو 2023.

وانضمت كريستين كابوت إلى الشركة قبل تسعة أشهر كرئيس لقسم الموارد البشرية، وفي ملفها الشخصي على موقع LinkedIn، تؤكد كابوت على قدرتها على بناء «الثقة مع الموظفين على كل المستويات، من الرؤساء التنفيذيين إلى المديرين إلى المساعدين»، كما أشاد الرئيس التنفيذي آندي بايرون بكريستين كابوت ووصفها بأنها «مناسبة تمامًا» لفريق القيادة الفلكي.

أول رد رسمي من المدير التنفيذي

بعد هذه الواقعة خرج الرئيس التنفيذي لشركة آندي بايرون في بيان رسمي قال فيه: «ما كان من المفترض أن يكون ليلة موسيقية مليئة بالفرح، تحول إلى خطأ شخصي عميق على مسرح عام. أود أن أعتذر بصدق لزوجتي وعائلتي وفريقي في أسترونومر. أنتم تستحقون الأفضل مني كشريك، وكأب، وكقائد، وفقًا لما ذكرته صحيفة «mirror».

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة آندي بايرون: «هذه ليست الشخصية التي أرغب في أن أكونها، ولا الطريقة التي أرغب بها في تمثيل الشركة التي أسهمت في تأسيسها.

أخصص وقتًا للتفكير، وتحمُّل المسؤولية، وتحديد الخطوات التالية، على الصعيدين الشخصي والمهني. أطلب الخصوصية أثناء خوضي هذه العملية».

وتابع: «أود أيضًا أن أعرب عن مدى قلقي من أن لحظةً كان من المفترض أن تكون خاصة أصبحت علنيةً دون موافقتي. أحترم الفنانين، لكنني آمل أن نتمكن جميعًا من التفكير بعمقٍ أكبر في تأثير تحويل حياة شخص آخر إلى عرض فني مذهل.

مكانش واحد ده اللى خان مراته....ايه كل اللت والعجن ده...استروا علي الناس...و من منكم بلا خطية فليرجمهم بحجر..... https://t.co/8usQYE0LIH — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 18, 2025

فضيحة الرئيس التنفيذي لشركة آندي بايرون ورئيسة قسم الموارد البشرية

وتعود أحداث القصة عندما التقطت كاميرات حفل فرقة كولدبلاي في بوسطن الرئيس التنفيذي لشركة آندي بايرون يحتضن رئيسة قسم الموارد البشرية، بالرغم من أنه متزوج.

وعلق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على الواقعة قائلا: “مكانش واحد ده اللى خان مراته.. إيه كل اللت والعجن ده.. استروا على الناس.. من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر”.

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