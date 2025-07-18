الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، نجيب ساويرس ينتقد هجوم السوشيال ميديا على "المدير الخاين"

نجيب ساويرس، فيتو
نجيب ساويرس، فيتو

أثارت واقعة الرئيس التنفيذي لشركة آندي بايرون التكنولوجيا الفلكية الشهيرة، ورئيسة قسم الموارد البشرية، كريستين كابوت، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الكثير من  رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث كان هناك العديد من التعليقات الساخرة والتي جاءت كالتالي: «ده أنت مراتك مش هتسيبك في حالك» وأيضًا: «هيتعمل منك بطاطس»، وكذلك: «ربنا ما يكتبهاش على حد» وغيرها من التعليقات.

ويشغل بايرون منصب الرئيس التنفيذي لشركة Astronomer، وهي شركة برمجيات تقدر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار دولار، منذ يوليو 2023.

وانضمت كريستين كابوت إلى الشركة قبل تسعة أشهر كرئيس لقسم الموارد البشرية، وفي ملفها الشخصي على موقع LinkedIn، تؤكد كابوت على قدرتها على بناء «الثقة مع الموظفين على كل المستويات، من الرؤساء التنفيذيين إلى المديرين إلى المساعدين»، كما أشاد الرئيس التنفيذي آندي بايرون بكريستين كابوت ووصفها بأنها «مناسبة تمامًا» لفريق القيادة الفلكي.

أول رد رسمي من المدير التنفيذي

بعد هذه الواقعة خرج الرئيس التنفيذي لشركة آندي بايرون في بيان رسمي قال فيه: «ما كان من المفترض أن يكون ليلة موسيقية مليئة بالفرح، تحول إلى خطأ شخصي عميق على مسرح عام. أود أن أعتذر بصدق لزوجتي وعائلتي وفريقي في أسترونومر. أنتم تستحقون الأفضل مني كشريك، وكأب، وكقائد، وفقًا لما ذكرته صحيفة «mirror».

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة آندي بايرون: «هذه ليست الشخصية التي أرغب في أن أكونها، ولا الطريقة التي أرغب بها في تمثيل الشركة التي أسهمت في تأسيسها. 

أخصص وقتًا للتفكير، وتحمُّل المسؤولية، وتحديد الخطوات التالية، على الصعيدين الشخصي والمهني. أطلب الخصوصية أثناء خوضي هذه العملية».

وتابع: «أود أيضًا أن أعرب عن مدى قلقي من أن لحظةً كان من المفترض أن تكون خاصة أصبحت علنيةً دون موافقتي. أحترم الفنانين، لكنني آمل أن نتمكن جميعًا من التفكير بعمقٍ أكبر في تأثير تحويل حياة شخص آخر إلى عرض فني مذهل.

 

فضيحة الرئيس التنفيذي لشركة آندي بايرون ورئيسة قسم الموارد البشرية

وتعود أحداث القصة عندما التقطت  كاميرات حفل فرقة كولدبلاي في بوسطن الرئيس التنفيذي لشركة آندي بايرون يحتضن رئيسة قسم الموارد البشرية، بالرغم من أنه متزوج.

وعلق  رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على الواقعة قائلا: “مكانش واحد ده اللى  خان مراته.. إيه كل اللت والعجن ده.. استروا على الناس.. من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فضيحة الرئيس التنفيذي لشركة آندي بايرون رئيسة قسم الموارد البشرية مواقع التواصل نجيب ساويرس

مواد متعلقة

الداخلية تضبط شخصًا دفع كلبًا تجاه مواطن بهدف المزاح والتربح عبر مواقع التواصل بالدقهلية

ما حكم نشر تفاصيل الحياة الخاصة للأشخاص على مواقع التواصل؟ الإفتاء ترد

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الموافقة على إعارة وسام أبو علي لـ نادي كولومبوس

طلاب "زراعة المنوفية" مستاؤون بسبب الإعلان عن "السمر كورس" قبل نتائج الترم الثاني

أكسيوس: رئيس الموساد يطلب مساعدة أمريكا في إقناع هذه الدول باستقبال أهالي غزة

حسام حسن وزوجته في زيارة لمستشفى العجمي التخصصي (فيديو وصور)

من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، نجيب ساويرس ينتقد هجوم السوشيال ميديا على "المدير الخاين"

محمد صلاح يكشف عن مدربه المفضل وأفضل لاعب في تاريخ أفريقيا (فيديو)

بمشاركة الصفقات الجديدة، الزمالك يفوز على رع وديا 1-0

خدمات

المزيد

ماذا تعني رسالة ارتداد كشف الحساب لعملاء البنوك؟

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

مواصفات هاتف جوجل Google pixel 10 Pro

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هبة عوف من الجامع الأزهر: الهجرة النبوية تعد حدثًا محوريًا في حياة المسلمين

الإفتاء ترد على مزاعم التشكيك في علم الإمام البخاري

هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads