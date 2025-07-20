ساويرس ينفي علاقة شركته بعمليات تهجير في بورتوريكو

نجيب ساويرس، نفى رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، علاقته بمشروعات عقارية في بورتوريكو، تواجه اتهامات بتهجير السكان في الجزيرة الكاريبية.



وهاجمت إحدى المتابعات عبر منصة «إكس» ساويرس، إذ كتبت: "إنك تصف نفسك بـ (مناضل من أجل الحرية) بينما تستثمر في تهجير السكان الأصليين في أرض مستعمرة ومستغلة أصلا".



نجيب ساويرس: لا علاقة لي بهذا المشروع، ليس لديّ أي مشاريع في بورتوريكو!

ورد «ساويرس»، نافيًا علاقته بهذا الأمر، إذ كتب: «لا علاقة لي بهذا المشروع، ليس لديّ أي مشاريع في بورتوريكو! شركتي هي أورا ديفيلوبرز، وتعمل بشكل رئيسي في الشرق الأوسط».

وكان منشئ محتوى في بورتوريكو، يدعى جابو راموس، قد زعم عبر منصة «إكس»، أن مستثمر مصري يسعى لتطوير 8 مجمعات سكنية فاخرة، بعضها في مناطق معرضة للخطر وتتمتع بحماية خاصة.



وأضاف: «هذا هو نجيب ساويرس، الملياردير المصري رئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز، وهي شركة تأسست عام 2016 بمحفظة عالمية تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار أمريكي ولديها مشاريع عقارية فاخرة في مصر والإمارات العربية المتحدة وباكستان، والآن بورتوريكو، تحت اسم (أورا وورلد)، وذلك قبل أن ينفي ساويرس علاقته بالشركة المذكورة.



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