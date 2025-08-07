موعد إعلان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

الكرة الذهبية، تعلن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة "الكرة الذهبية" التي ستمنح لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري 2025 في نسختها الـ69.

ومن المقرر أن تكشف "فرانس فوتبول" على مدار اليوم عن قائمة مكونة من 30 لاعبًا، مرشحين لنيل الجائزة المرموقة إضافة إلى المرشحين لجوائز "كوبا" (أفضل لاعب شاب)، و"ياشين" (أفضل حارس مرمى)، و"كرويف" (أفضل مدرب)، وأفضل نادٍ، وأفضل لاعبة.

وتبدأ المجلة الكشف عن أسماء المرشحين للجوائز تباعًا بدءًا من الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة.

يبدأ المصوتون الإدلاء بأصواتهم، علمًا بأنه سيتم الكشف عن الفائزين بالجوائز يوم 22 سبتمبر المقبل في حفل ضخم بباريس.

وحددت مجلة "فرانس فوتبول" يوم 22 سبتمبر المقبل موعدًا للكشف عن هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" في حفل ضخم سيقام بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وشهد العام الجاري تألق أكثر من نجم حول العال، ما يشعل المنافسة على جائزة أفضل لاعب، إذ يتنافس لاعبون مثل عثمان ديمبلي وفيتينيا (باريس سان جيرمان)، ولامين يامال ورافينيا (برشلونة)، وكيليان مبابي (ريال مدريد)، ومحمد صلاح (ليفربول)، وغيرهم.

وكان الإسباني رودري، نجم وسط مانشستر سيتي، فاز بجائزة أفضل لاعب لعام 2024، لكن من غير المرجح أن يحتفظ بجائزته بعد أن غاب عن معظم الموسم الماضي بسبب الإصابة.

محمد صلاح بطل وهداف الدورى الإنجليزى

ويعد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى من ضمن المرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" هذا العام، وذلك بعدما قدم موسمًا استثنائيًا قاد على إثره ليفربول للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة العشرين فى تاريخه، ليعادل رقم مانشستر يونايتد القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب المحلى.

وغاب محمد صلاح فى العام الماضى 2024، عن قائمة الـ30 لأول مرة منذ 2018، حيث تواجد بقوة خلال السنوات الماضية ضمن المرشحين للفوز بالكرة السابقة، كما شهدت القائمة غياب الثنائى الأسطورى، البرتغالى كريستيانو رونالدو والأرجنتين ليونيل ميسى، سويًا للمرة الأولى منذ 2003.

وحصد محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبى كأفضل هداف فى الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 29 هدفًا وذلك للمرة الرابعة فى مسيرته، معادلًا رقم تييرى هنرى أسطورة أرسنال.

وبات "الفرعون المصرى" ثانى لاعب فى تاريخ الدورى الأقوى فى العالم الذى يحقق الحذاء الذهبى 4 مرات، بعد تييرى هنرى الذى حصد الجائزة أعوام 2002 و2004 و2005 و2006، كما فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الإنجليزية، وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة ذاتها.

