كشفت تقارير صحفية، عن قائمة ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2025 وسط منافسة شرسة بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بتواجد المصري محمد صلاح، نجم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي.

ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2025

ووفقا لشبكة (B/R Football) فإن ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025، جاء كالتالي:

1- الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان.

2- البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة.

3- الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة.

4- المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

5- المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

6- البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان.

7- الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان.

8- الإسباني فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان.

9- البرتغالي نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان.

10- الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، يوم الإثنين، الموافق 22 سبتمبر في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

استطلاع رأي يكشف ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

وأجرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية استطلاع رأي، شارك فيه صحفيون دوليون متخصصون في كرة القدم، بهدف اختيار أفضل لاعب في موسم 2024/2025، وذلك بناء على مجموعة من المعايير تشمل: الأداء الفردي خلال الموسم، الإنجازات الجماعية والبطولات المحققة، السلوك الرياضي والروح التنافسية.

ويعد هذا الاستطلاع بمثابة تجربة غير رسمية تسبق التصويت الرسمي الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول لتحديد الفائز بالجائزة المرموقة.

عثمان ديمبلي يتصدر

وتصدر الاستطلاع عثمان ديمبلي، خاصة وأنه قدم موسمًا استثنائيًّا مع باريس سان جيرمان، حيث كان أحد أبرز العناصر المؤثرة في تتويج الفريق بأربع بطولات هي: كأس السوبر الفرنسي، الدوري الفرنسي (الليج 1)، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا.

وحصد ديمبيلي 155 نقطة في الاستطلاع، ليكون الخيار الأول لدى أغلبية الصحفيين دون منازع.

لامين يامال الشاب الصاعد ثانيا

في المركز الثاني جاء النجم الإسباني الشاب لامين جمال (18 عامًا) من صفوف نادي برشلونة، برصيد بلغ 127 نقطة.

وقدم اليافع موسمًا رائعًا أكد من خلاله أنه من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

فيتينيا يؤكد حضوره في الترتيب الثالث

وجاء في المركز الثالث البرتغالي فيتينيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، برصيد بلغ 100 نقطة، بعد موسم مميز أظهر من خلاله دورًا محوريًّا في توازن الفريق الباريسي هجوميًّا ودفاعيًّا.

أشرف حكيمي ومحمد صلاح والحضور العربي والإفريقي

كما جاء الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي يمثل الحضور العربي والإفريقي في قائمة المرشحين، حيث احتل المركز الرابع بـ62 نقطة، مستندًا إلى أدائه المتوازن مع باريس سان جيرمان بين الدفاع والهجوم.

أما النجم المصري محمد صلاح، فاحتل المركز الخامس برصيد بلغ 52 نقطة، رغم التراجع الجماعي لفريقه ليفربول، خاصة في دوري أبطال أوروبا، إلا أن تأثيره التهديفي ظل ثابتًا.

الترتيب الكامل للمرشحين في الاستطلاع

1. الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)– 155 نقطة.

2. الإسباني لامين جمال (برشلونة) – 127 نقطة.

3. البرتغالي فيتينيا (برشلونة) – 100 نقطة.

4. المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – 62 نقطة.

5. المصري محمد صلاح (ليفربول) – 52 نقطة.

6. البرتغالي نونو مينديش (باريس سان جيرمان) – 36 نقطة.

7. الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد) – 25 نقطة.

8. الإيطالي جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) – 22 نقطة.

9. البرازيلي رافينيا (برشلونة) – 16 نقطة.

10. الإسباني بيدري (برشلونة) – 15 نقطة.

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