جمال سليمان يزور مستشفى الناس ويشيد بخدماته

زار الفنان السوري جمال سليمان مستشفى "الناس" بمنطقة شبرا، حيث أثنى على الخدمات المجانية التي يقدمها المستشفى في علاج الأطفال، والدور الإنساني له

وكتب جمال سليمان منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، قال فيه: ”مستشفى " الناس" في مصر، بناه الناس للناس، إنه صرح علمي وإنساني على أعلى المستويات"

وأضاف: “ ليس المبنى الرائع والتجهيزات الحديثه فقط، بل أيضا أشهر الأطباء وأقدرهم، وأروع طاقم تمريض وإدارة، يعملون بإخلاص وكفاءة لمساعدة الناس واعادة الفرحة لقلوبهم..شيء يدعو للفخر..أدام الله الخير وأهله”

مسلسل أهل الخطايا 2

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان جمال سليمان في السباق الدرامي الرمضان الماضي بمسلسل “أهل الخطايا”، وأعلن صناع مسلسل أهل الخطايا، عن تقديم جزء ثانٍ من العمل خلال السباق الرمضاني لعام 2026.

مسلسل "أهل الخطايا" شارك في بطولته جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، أشرف زكى، والعمل من تأليف أحمد أنور، ومحمد عبدالقوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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