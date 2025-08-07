مدرب الزمالك يحسم موقفه تجاه محمد السيد

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن يانيك فيريرا المدير الفني للفريق متمسك باستمرار محمد السيد في صفوف الفريق.

وأضاف المصدر أن هناك جلسة ستُعقد في الأيام القادمة لم يتم تحديد موعدها بعد، بهدف تجديد عقد اللاعب، في خطوة لتثبيت استقرار الفريق قبل المنافسات القادمة.

وأعلن نادي الزمالك رسميًّا، التعاقد مع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لمدة أربعة مواسم قادمًا من فريق أوليكساندريا الأوكراني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع خوان ألفينا بيزيرا على عقود الانتقال لنادي الزمالك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي أوليكساندريا الأوكراني.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادمًا من نادي اتحاد طنجة، وأحمد ربيع لمدة خمسة مواسم قادمًا من نادي البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل لمدة خمسة مواسم قادمًا من زد والفلسطيني عدي الدباغ لمدة أربعة مواسم، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.