أخبار الرياضة اليوم: محمد صلاح يرحل عن ليفربول رغم تجديد عقده.. انتقال نجم الأهلي إلى الجيش الملكي.. الزمالك يحسم صفقة خوان ألفينا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فجرت تقارير صحفية عالمية، اليوم الأربعاء، مفاجأة عن النجم المصري محمد صلاح، بأنه بات مرشحا للرحيل عن ليفربول في نهاية موسم 2025 ـ 2026 على الرغم من تجديد عقده حتى يونيو 2027.

وكان تجديد عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع ليفربول لموسمين إضافيين بمنزلة الحدث الأكبر لليفربول ولجماهير النادي وذلك بعد أن وقع أسطورة كرة القدم في مصر يوم 11 أبريل الماضي عقده الجديد في وقت ساد الاعتقاد أنه سيرحل في نهاية موسم 2024 ـ 2025 عن ملعب أنفيلد.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة نجحت في التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي أوليكساندريا الأوكراني لضم الجناح خوان ألفينا بيزيرا، بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر أن اللاعب ينضم إلى الزمالك بعقد يمتد لمدة 4 مواسم، ليكون أحد العناصر الجديدة التي يعول عليها الجهاز الفني لتدعيم الخط الهجومي استعدادًا للموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن خوان ألفينا ينتظر حاليًا تحديد موعد سفره إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، رسميا عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ضم رضا سليم لاعب النادي الأهلي، خلال الميركاتو الجاري.

ونشر حساب الجيش الملكي صورة للاعب وكتب عليها: "رضا سليم يعود للكتيبة العسكرية.. مرحبا بعودتك إلى نادي المغاربة".

وكان المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، قد أعلن في تصريح خاص لـ فيتو عن إنهاء إجراءات انضمامه إلى صفوف الجيش الملكي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، فوزا هاما على نظيره منتخب كوريا الجنوبية، بنتيجة (46-27) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في افتتاح منافسات بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب مصر على كوريا الجنوبية بنتيجة (22-13).

وأقيمت مباراة مصر وكوريا الجنوبية على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

أنهى نادي بيراميدز صفقة الحصول على خدمات محمود جاد حارس مرمى النادي المصري تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصل نادي بيراميدز على الاستغناء الخاص بـ محمود جاد كما تم قيده في قائمة بيراميدز وأصبح حارس بيراميدز حاليا.

تخلف أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص أحمد عبد القادر، على الحضور لـ مقر النادي الأهلي عقب انتهاء المران الجماعي للفريق، اليوم، وذلك بعد انتشار أنباء غيابه عن التدريبات.

وكان من المفترض أن يخوض عبد القادر تدريباته في مواعيد محددة وضعها له الجهاز الفني على هامش المران الجماعي، إلا أن اللاعب حضر في توقيت مختلف عن المحدد له.

ونشر اللاعب ستوري عبر حسابه على إنستجرام تظهر وجوده في النادي، كمحاولة لإثبات الحضور، رغم أنه لم يلتزم بالموعد الرسمي المقرر لتدريباته.

أعلن نادي الزمالك رسميا، عن قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الجديد، وذلك عبر مقطع فيديو تضمن تواجد عدد من لاعبي الفريق وهم يرتدون قميص الموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي مقطع فيديو تضمن وجود معظم لاعبي الفريق الأبيض بـ قميص الزمالك الجديد وعلقت عليه: "هوية، شغف، وتاريخ مكتوب بالأبيض والأحمر من العاصمة الجديدة، قميص الملوك للموسم الجديد".

وشارك في الإعلان الرسمي عن قميص الزمالك كلا من: "صلاح الدين مصدق، حسام عبد المجيد، محمد عواد، عمر جابر، سيف فاروق جعفر وشيكو بانزا".

شهدت الساعات الماضية، جريمة جديدة لقوات الاحتلال، بعد إعلان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق، بعد استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في جنوب قطاع غزة.

وخاض سليمان العبيد مع منتخب فلسطين 24 مباراة دولية، سجل خلالهم هدفين، كان من بينهما هدفه في شباك اليمن من كرة مقصية في بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

بدأ العبيد المولود عام 1984 في غزة، مسيرته مع ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

وعاد مجددا إلى خدمات الشاطئ لمدة موسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.

عاد العبيد إلى فريقه الأم خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017، بعد أن أحرز 15 هدفا.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن ارتفاع عدد شهداء الرياضيين في حرب الكيان الصهيوني على غزة إلى 662 شهيدا.

كشفت تقارير إخبارية قريبة من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مفاوضات أولية تجريها إدارة النادي للتعاقد التعاقد مع حارس نادي الجزيرة الإماراتي عبدالله الحمادي.

وقد يخوض الحارس الإماراتي عبدالله الحمادي (23 عاما)، تجربة فريدة وتاريخية في أقوى أندية إنجلترا والعالم، فريق الشياطين الحمر وصاحب الأمجاد الكروية اللافتة.

ويدرس مسؤولو مانشستر يونايتد ونظرائهم في نادي الجزيرة إتمام الصفقة، في حال الاتفاق على شروطها الأساسية، إذ يخطط الفريق ليقدم بالفعل عرضا للحارس الإماراتي.

وقالت التقارير ذاتها وفقا لموقع إرم نيوز: "الحمادي يخوض تجربة بالفعل في النادي الآن والنادي يدرس تقديم عرض له.

وفي حال إتمامها، ستكون صفقة انتقال الحارس الحمادي إلى ملعب أولد ترافورد تاريخية بكل المقاييس للاعب وللكرة الإماراتية، ذلك أنه سيحرس المرمى الذي وقف فيه عمالقة كرة القدم في العالم على مرّ التاريخ أمثال الدنماركي بيتر شمايكل والهولندي إدوين فان دير سار، والإسباني ديفيد دي خيا وغيرهم.

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