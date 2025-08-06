الونش يتحدث عن لقاء الزمالك وسيراميكا بالدوري

قال محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه شرف له التواجد داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه عندما انضم للفريق قادمًا من طلائع الجيش، لم يكن أحد يعرفه بشكل كبير.

وأضاف اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي: "لم أستغرق وقتًا في التفكير عند تجديد عقدي مع النادي، شرف كبير لي الانتماء لنادي الزمالك حتى الاعتزال".

وتابع الونش: "متفائل جدًا الموسم الجديد، والنجاح يأتي من وجود نظام داخل النادي، وسعيد بحالة التركيز لدى اللاعبين في فترة الإعداد ولدينا مدرب جديد لديه شغف، بجانب التعاقد مع لاعبين مميزين صغار السن، والجميع يريد النجاح".

وواصل: "أتمنى أن يكون الجمهور داعم لنا في الفترة المقبلة مثلما عودنا على ذلك، وأطمئنهم بأننا سنبذل قصارى جهدنا ونخرج بالموسم بصورة تليق بنادي الزمالك وجماهيره".

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية متنوعة خلال مران اليوم، وحرص يانيك فيريرا وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في ختام المران، لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم تعليمات فنية خاصة للمدافعين خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على الحديث مع المدافعين عن بعض الأمور الفنية لتنفيذها في الملعب، بجانب بعض الأدوار المتعلقة بمركزهم وطريقة اللعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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