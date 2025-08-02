العدد (673) من «فيتو» وأبرز عناوينه: صدمة..رسوب جماعى فى «سنة أولى طب»..والنسب تتجاوز 80 %

السبع العجاف!

2018 - 2025

الدولار من 17 - 49 جنيهًا

الدين العام من 4.1 - 18.4 تريليون جنيه و”الخارجي”

من 96 - 155 مليار دولار

الفقر من 29 % - 32.5 %

جرام الذهب من 642 - 4620 جنيهًا

كيلو اللحم من 120 - 500 جنيه

..واقتصاديون وسياسيون يطالبون بمراجعة وطنية شاملة

غزة الجائعة

إسرائيل تسعى إلى تنفيذ مخطط التهجير بتفريغ بطون الغزاوية.. والتجويع يغير بوصلة أوروبا نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية

عصام كامل يكتب: كهرباء مصر وصلت أوروبا ولم تصل الجيزة!

بالأسماء والأرقام..دولارات الأجانب تدمر الرياضة المصرية..والأجهزة الرقابية آخر من يعلم

الديكتاتور

رؤساء جامعات يتعاملون كأنهم «الحاكم بأمره».. أكاديميون: الجهل بالقانون واللوائح السبب..بعض المشرفين يطبقون نظام الكفيل مع طلبة الماجستير والدكتوراه

صدمة..رسوب جماعى فى «سنة أولى طب»..والنسب تتجاوز 80 %

تحذيرات من الالتحاق بـ«الصيدلة» و«الأسنان» و«العلاج الطبيعي» و«الإعلام»: «مفيش شغل»!

رئيس أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة لـ«فيتو»: نعانى عجزًا فى المعيدين ولن أستقدم أساتذة من الخارج

مزيكا صيف 2025..موسم من زمن فات

نجوم الغناء يخوضون منافسة ساخنة بـ12 ألبومًا..

و الهضبة يحافظ على القمة.. و«رحيم» مفاجأة تامر!

تفكيك اليونسكو

مخطط أمريكي لضرب المنظمة الأممية مجاملة للكيان الصهيوني

«أنا شربت حشيش يا سعاد»!

الأستاذة الأزهرية تطارد التريند بـ«فتاوى مثيرة للجدل»..والمؤسسات الدينية تدعوها إلى الصمت!

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