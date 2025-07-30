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محافظات

اعتماد نتيجة أولى طب سوهاج بنسبة نجاح 53.8%

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج اليوم النتيجة النهائية لكلية الطب للعام الجامعي الحالي، لطلاب الفرقة الأولى وعددهم الإجمالي ٧٧٢ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين المنقولون إلى الفرقة الثانية بعد امتحان الدور الأول ٤١٣ طالب بنسبة نجاح بلغت ٥٣.٨٪؜.

كما حصل ٢٠٧ طلاب منهم على تقدير عام ممتاز بنسبة ٢٧٪؜ وحصل ٧٢ طالب على تقدير عام جيد جدا بنسبة ٩.٤٪؜ وحصل عدد ٣٨ طالب على تقدير عام جيد بنسبة ٤.٩٪؜،  وبلغ عدد الطلاب الراسبين ٣٥٩ طالب بنسبة ٤٦.٢٪.

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