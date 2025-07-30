اعتماد نتيجة أولى طب سوهاج بنسبة نجاح 53.8%

أعلنت جامعة سوهاج اليوم النتيجة النهائية لكلية الطب للعام الجامعي الحالي، لطلاب الفرقة الأولى وعددهم الإجمالي ٧٧٢ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين المنقولون إلى الفرقة الثانية بعد امتحان الدور الأول ٤١٣ طالب بنسبة نجاح بلغت ٥٣.٨٪؜.

كما حصل ٢٠٧ طلاب منهم على تقدير عام ممتاز بنسبة ٢٧٪؜ وحصل ٧٢ طالب على تقدير عام جيد جدا بنسبة ٩.٤٪؜ وحصل عدد ٣٨ طالب على تقدير عام جيد بنسبة ٤.٩٪؜، وبلغ عدد الطلاب الراسبين ٣٥٩ طالب بنسبة ٤٦.٢٪.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.