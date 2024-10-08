رسوب 85 % من طلاب الفرقة الأولى بطب سوهاج، وعميد الكلية يرفض التعليق

كشف مصدر بجامعة سوهاج، عن رسوب نحو ٨٥ % من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب، مشيرا إلى أن الطلاب أدوا الامتحانات إلكترونيًا في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة دون تدخل بشرى، وهو ما أسفر عن هذه النتيجة.

وأضاف المصدر: أدى الامتحان ٣٨٢ طالبا، ورسب منهم ٣٠٧ طلاب، ونجح ٧٥ طالبا.

وتابع المصدر: إدارة الجامعة حرصت علي تطبيق نظام الإمتحان الإلكتروني لضمان المصداقية والنزاهة، ودون تدخل العنصر البشري، حيث أدي ٣٨٢ طالبا وطالبة بكلية الطب الفرقة الأولى الامتحانات إلكترونيًا، والتي لم تشهد أي معوقات خلال فترة انعقادها، خاصة أن القاعات الامتحانية مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن دقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.

وأكد مصدر بكلية الطب بجامعة سوهاج أنه تم فتح باب التظلمات وعرض إجابات الطلاب علي لجنة التظلمات، حيث تم التأكد من أن النتائج صحيحة، موضحًا أن هذه النتائج ليست نهائية وللطالب الحق التقدم لأداء امتحانات الدور الثاني.

ورفض الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج التعليق على هذه النتيجة.