أخبار مصر اليوم.. كواليس رسوب 84% من طلاب أصول الدين بالزقازيق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت.. الأزهر ينفي ما تم تداوله من قرارات مزورة بشأن التعيينات

مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تنسيق الجامعات 2025، قائمة مصروفات جامعة 6 أكتوبر للعام 2025/2026

تنسيق الجامعات 2025 .. يسعى طلاب الثانوية العامة، ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بفرصة جيدة للدراسة في إحدى كليات الجامعات الحكومية، للالتحاق بالجامعات الخاصة، نظرا لانخفاض الحد الأدنى للقبول في كلياتها عن الكليات الحكومية.

ضبط 600 عبوة من مستلزمات الأسنان بمطار سفنكس

أحبطت سلطات جمارك مطار سفنكس الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وفروعه محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان وعبوات طبية أخرى تخطت الستمائة وثلاثون عبوة.

إنقاذ مريض بعد استخراج سيخ حديد من ذراعه بمستشفى منفلوط المركزي

أعلنت وزارة الصحة إنقاذ حياة مريض بعد استخراج سيخ حديد من ذراعه في مستشفى منفلوط المركزي بأسيوط

الكهرباء تعلن عن خطة جديدة لإضافة مصدر تغذية ثالث لمحطة محولات جزيرة الذهب

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل مستمرة فى إطار الخطة المرحلية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرارها واستمرارية التغذية الكهربائية.

رفع المعاش لـ 2000 جنيه الأبرز، قرارات عمومية اتحاد نقابات المهن الطبية

أعلن الدكتور أسامة عبّد الحي رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرارات الجمعية العمومية العادية لأعضاء الاتحاد والتي عقدت اليوم بدار الحكمة بعد اكتمال النصاب القانوني وبحضور عدد 787 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية.

الأزهر ينفي ما تم تداوله من قرارات مزورة بشأن تعيين العمالة المتطوعة بالمعاهد

نفى المركز الإعلامي للأزهر صحة ما تم تداوله بشأن قرارات مزعومة منسوبة إلى الأزهر، تتعلق بتعيين العمالة المتطوّعة (المنضمة) للعمل بالمعاهد التي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية.

لطلاب الدبلومات الفنية، كل ما تريد معرفته عن اختبارات الالتحاق بكليات التجارة (فيديو)

نشر المجلس الأعلى للجامعات فيديو تعريفيا للطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية للعامين ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ للالتحاق بكليات التجارة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

تنسيق الجامعات 2025، قائمة المصروفات الدراسية بالجامعة المصرية الصينية 2025 /2026

تنسيق الجامعات 2025 .. بدأ طلاب الثانوية العامة 2025، بنظاميها القديم والحديث، الاستعلام عن كليات الجامعات الخاصة، والمصروفات الدراسية لكل جامعة خاصة في مصر.

شبورة ورياح تلطف الأجواء، حالة الطقس غدا السبت

حذرت الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة.

غياب وتنسيق منخفض، "فيتو" تكشف كواليس رسوب 84% من طلاب أصول الدين بالزقازيق

شهدت كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع الزقازيق واقعة مثيرة للجدل، بعدما أظهرت نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري رسوب أكثر من 84% من طلاب الفرقة الأولى، في واقعة أثارت موجة من الغضب والدهشة بين الطلاب، وامتدت أصداؤها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عديدة حول أسباب هذه النسبة المرتفعة وغير المسبوقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.