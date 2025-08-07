تربية الإسكندرية تنظم مؤتمرا علميا عن إدارة المواهب التعليمية لبناء كوادر المستقبل

نظّم قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم بكلية التربية جامعة الإسكندرية، المؤتمر السنوي الدولي الرابع تحت عنوان: "إدارة المواهب في المؤسسات التعليمية: استراتيجيات القيادة التربوية لبناء كوادر المستقبل"، وذلك بمدرج (1) بالكلية، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن سعد عابدين، عميد الكلية، والدكتور محمد خميس حرب، رئيس قسم الإدارة التربوية وسياسات التعليم ورئيس المؤتمر، والدكتور سالم عبد الرازق سليمان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة السيدة محمود إبراهيم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل، عضو بيت العائلة المصرية ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالإسكندرية، والدكتور شاكر محمد فتحي، رئيس الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مصر والدول العربية.

وفى كلمته رحب الدكتور حسن سعد عابدين بجميع المشاركين، مؤكدًا أهمية المؤتمر كمنصة علمية لتبادل الخبرات والرؤى، وكمساهمة فاعلة في تطوير المنظومة التعليمية على المستويين المحلي والدولى، وأكد أن المؤتمر يعكس الدور الريادي لكلية التربية – جامعة الإسكندرية، في دعم الحوار حول قضايا التعليم وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المواهب، في ظل مساعي الدولة المصرية للاستثمار في العقول الشابة وبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار.

وفي كلمته، أوضح الدكتور عربي أبو زيد أن كلية التربية تُعد شريكًا أساسيًا في إعداد القيادات التربوية القادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، بما يعزز من كفاءة النظام التعليمي ويجعله أكثر قدرة على التعامل مع تحديات العصر، مؤكدًا أن القيادة الواعية هي مفتاح نجاح التعليم والنهوض بالمجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد خميس حرب إلى أن استمرار انعقاد المؤتمر على مدار أربع سنوات متتالية، يجسد إيمان القسم العميق بقيمة الحوار العلمي وتبادل الخبرات، ويعكس التزامه بالمساهمة الجادة في تطوير الفكر والممارسة التربوية بما يتماشى مع متغيرات الواقع التعليمى، ووجّه الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث العلمي المتميز، من باحثين ومشاركين ورؤساء جلسات ولجان تنظيمية.

وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية التي تناولت قضايا محورية في إدارة المواهب وتطوير القيادات التعليمية، وشهد طرح أوراق بحثية وتجارب ميدانية من باحثين وخبراء في مجالات التعليم والإدارة.

وفي ختام الفعاليات، أُعلنت توصيات المؤتمر التي من شأنها دعم السياسات التعليمية وتعزيز بيئة الابتكار داخل المؤسسات التربوية،

واختُتم المؤتمر بتكريم اللجنة المنظمة، مؤكدين على أهمية العمل المشترك من أجل مستقبل تعليمي مشرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.