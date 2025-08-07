الخميس 07 أغسطس 2025
حوادث

حجز قائد سيارة نقل بتهمة السير عكس الاتجاه بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة باحتجاز قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بمحافظة الجيزة، 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو لقائد سيارة نقل تسير عكس الاتجاه بمحافظة الجيزة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يُظهر قيام قائد سيارة "نقل فنطاس" تابعة لإحدى شركات البترول بالسير عكس الاتجاه، بطريق عام بمحافظة الجيزة، مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.

وبالفحص الفني، تم تحديد السيارة (تبين أنها سارية التراخيص) وضبط قائدها وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بدعوى اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد المخالفات المرورية ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

