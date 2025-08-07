حسن الأسمر.. ذكرى رحيل المتحدث الغنائي للمجروحين.. "كتاب حياتي يا عين" أولى خطواته على طريق النجومية.. تألق سينمائيا ومسرحيا.. و"بحب الحياة" أنهت مسيرته

حسن الاسمر ، مطرب شعبي عرف بعبارته في الغناء يا ليل ياعين، لقب بفارس الأغنية الشعبية، أطلقوا عليه مطرب الأحزان لاعتماده على كلمات الشجن والحزن في أغانيه، كما لُقِّب بـ "لسان المجروحين" منذ غنى أغنيته "كتاب حياتي يا عين" قدم بصوته أروع المواويل والأغنيات الشعبية، لديه وحمة في وجهه رفض إزالتها واعتبرها تميمة حظه، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2011.

بعد وفاته بسنوات أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين عن قبولها عضوية الفنان الراحل حسن الأسمر بعد أن تقدم نجله الأكبر المطرب هاني الأسمر، بطلب مشمول بكل الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول الجمعية عضوية الراحل حسن الأسمر ضمن أعضائها ـ وقانون جمعية المؤلفين يسمح بذلك ـ من أجل الحفاظ على الحقوق المادية من الأداء العلني لأغنيات حسن الأسمر مؤخرا، وتخليدا لذكراه قدم ابنه هاني الأسمر أغنية الراحل " أغلى من عينيا " التي قدمها منذ 17 عاما ضمن ألبومه " ادلع يا حلو " في دويتو غنائي يجمعه بوالده الراحل حسن الأسمر وذلك إحياء لتراثه.

أحمد عدوية سر البداية

ولد الفنان حسن الأسمر عام 1959، عشق التمثيل منذ صغره، وكانت أمنية حياته أن يكون ممثلًا، وأن يصبح نجما في عالم التمثيل، وبدأ في أحد قصور الثقافة في أدوار صغيرة، وفي أحد الأيام، استمع أحد الأشخاص إلى صوته وهو يغني، فشجعه على الغناء ليبدأ مشواره القصير مع الغناء من شارع محمد على حيث اشتهر بتقديم المواويل في الأفراح والموالد، وبعدها توالت نجاحاته في عالم الغناء، وأحب غناء أغنية "زحمة يا دنيا زحمة" التي غناها أحمد عدوية عام 1977، فكان يغنيها بصوته في أفراح حي العباسية وكانت سبب شهرته فيما بعد.

حسن الأسمر

قادت الصدفة الفنان حسن الأسمر عندما أعلنت إحدى شركات الكاسيت "صوت الجيزة" عن حاجتها لأصوات شابة لإنتاج ألبومات جديدة لهم، فذهب إلى تلك الشركة وعرض موهبته على صاحب الشركة فأعجب بصوته واقتنع به وأنتج له ألبومه الأول "عيون ست البنات"، ومن أغنيات الألبوم " عليل أنا يا تمر حنة " ونجح نجاحا غير متوقع، واستمر في مسيرته الغنائية لكن كان يغلب على أغانيه طابع الحزن حيث ساعدته نبرات صوته على تخصيص المؤلفين له كلمات خاصة فيها شجن يغنيها بصوته.

كتاب حياتى يا عين هي الأشهر

قدم حسن الأسمر العديد من الأغاني والمواويل التي لا تنسى وخلد اسمه في عالم الموال والأغنية الشعبية، وكان أولها انتشار أغنية " كتاب حياتي يا عين "، وتحقيقها نجاحا كبيرا، وأصبح من نجوم الطرب الشعبي المتربعين على الساحة الغنائية بقوة، خاصة أن المستمع كان يبحث عن مطرب شعبي يحل محل الفنان أحمد عدوية، الذي اختفى عن الساحة الغنائية وقتها ومن قبله اختفى محمد العزبى وشفيق جلال.

الفنان حسن الأسمر

شارك حسن الأسمر في بطولة وغناء تترات عدد كبير من الأعمال الفنية المسرحية والسينمائية والدرامية، ففي المسرح قدم الأسمر مسرحيات: بالو بالو، أنا الواد الجن، حمري جمري، انقلاب، أنا عايزة مليونير، مغامرة المملوك جابر، وغيرها من الأعمال الشهيرة.

من أشهر أغاني حسن الأسمر التي لاقت شعبية وانتشارا كبيرا "يا دنيا هاتي" و"الواد الجن"، توهان، سمارة، على فين يا هوا، ادلع يا حلو، الله يسامحك، حرامي القلوب، رمشه، طعم الأيام، كان نفسي، متشكرين، على فين يا هوى، أعملك إيه حيرتني، علمناه الحب، موال ولا يوم، حيارى، عمري، سألوني، سألوا العذاب، موال سوق الصحاب، تاجر الصبر، يا عيني كفاية بكا، مظلوم، آه يا سهر الليالى، دنيا إيه، قول يارب، دموع، حلويات، وغيرها.

وفي السينما شارك الأسمر غناء وتمثيلا في أفلام: رجل ضد القانون، الزنكلوني، الشرابية، قضية نصب، حقد امرأة، الكومندان، طابونة حمزة، بوابة إبليس، مدافن مفروشة للإيجار، الراقصة والحانوتي، ليلة ساخنة، زيارة السيد الرئيس وغيرها.

الوحمة كانت تميمة حظ حسن الأسمر



وفي الدراما قدم الفنان الشعبي حسن الأسمر للتليفزيون عدة مسلسلات، من أشهرها وأنجحها "أرابيسك" مع صلاح السعدني تمثيلا وغناءً، "قمر" مع فيفي عبده التي اختارته بنفسها لهذا الدور وغناء المسلسل، "دعوة للحياة"، "وغابت الشمس"، اللؤلؤ المنثور، جاري البحث عن شحتة، أسمهان، جحا المصري، أوراق مصرية وغيرها، كما شارك حسن الأسمر في تقديم الإعلانات على الشاشة الصغيرة كان آخرها إعلان لإحدى شركات المحمول.

أزمة قلبية مفاجئة

وجاءت نهاية المطرب الشعبى حسن الأسمر بعد أيام قليلة من تسجيل آخر أغنياته التي سمعها الجمهور بعد رحيله، هي أغنية "بحب الحياة" عبر فيها عن حبه للحياة والنجاح، أصيب بعدها بأزمة قلبية مفاجئة بدون أي مقدمات ليرحل على أثرها في مثل هذا اليوم عام 2011.

