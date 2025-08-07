ارتفاع أسعار الذهب بالإمارات في ختام تعاملات الخميس 7- 8- 2025

شهدت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعا طفيفًا بختام تعاملات اليوم الخميس 7 أغسطس 2025.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24: 407 درهم إماراتي - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

وسجل عيار 21: 361 درهما إماراتيا – يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.

وسجل عيار 18: 309 دراهم إماراتية – يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الخميس، بفضل تراجع الدولار على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس محافظي البنك المركزي.

بحلول الساعة 0057 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3372.97 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3442.20 دولار.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه قد يحدد خلال الأيام القليلة القادمة مرشحا لشغل منصب سيصبح شاغرا قريبا في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي في الأشهر القليلة المتبقية، تاركا اختيار بديل دائم لوقت لاحق.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.83 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1336.74 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1139.98 دولار.

