الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

الفنان محمد صبحي يعقد ندوة في النادي الأهلي بالجزيرة (فيديو)

ندوة الفنان محمد
ندوة الفنان محمد صبحي، فيتو

الأهلى، نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو من ندوة الفنان محمد صبحي بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة.

ويحضر الندوة عدد من الفنانين أبرزهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين.

وجاءت ندوة الفنان محمد صبحي بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة حول دور الفن في الارتقاء بالذوق العام والترابط الأسري خلال الفترة الحالية.

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الغزاوي: المقابلات الشخصية للعضوية مستمرة بنظام «الأونلاين

من ناحية أخرى قال محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، عضو لجنة العضوية، إن المقابلات الشخصية مع الراغبين في الاشتراك بعضوية الأهلي العامة «كل الفروع» أو أي من فروعه (الشيخ زايد- التجمع الخامس) مستمرة بنظام «الأونلاين»، للتيسير على المتقدمين سواء كانوا من داخل أو خارج البلاد.

 وأضاف أن كل الإجراءات الخاصة بالانضمام لعائلة الأهلي تجري بنظام «الأونلاين» من خلال الرابط الذي تم الإعلان عنه عبر الحسابات الرسمية للنادي.

وأشار إلى أن لجنة العضوية خلال اجتماعاتها في الفترة الماضية استقبلت عددًا كبيرًا من المتقدمين، خاصة وأن هناك زيادة في عدد الاعضاء.

طارق قنديل يكشف أسباب عمل لجنة العضوية بنظام الأونلاين

وكشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي و، رئيس لجنة العضوية، كشف عن نظام عمل اللجنة عن طريق «الأونلاين»، مشيرًا إلى أن هذا النظام جاء من أجل التيسير على المصريين المقيمين بالخارج، أو الأشخاص الذين لا تسمح ظروفهم بالحضور لمقر النادي.

وأضاف أن النظام الجديد يتيح لأي راغب الانضمام لعائلة الأهلي واستيفاء البيانات من خلال استمارة الاشتراك وتسديد الرسوم إلكترونيًّا، حيث يتم استقبال تلك البيانات على سيستم خاص، وتحديد موعد مناسب في غضون 48 ساعة لإجراء المقابلة الشخصبة عبر برنامج «زوم».

وقال قنديل إن نظام «الأونلاين» ساهم في إتاحة الفرصة لعدد من المصريين المقيمين في السعودية والبحرين وقطر والإمارات وإنجلترا الانضمام لعضوية النادي، حيث لاقت الفكرة رواجًا كبيرًا بين المصريين العاملين في الخارج والذين لا تمكنهم ظروف عملهم من الحضور إلى مصر في الوقت الحالي.

الأهلي ينعي حرم الكابتن صالح سليم

في سياق آخر نعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية،  ببالغ الحزن والأسى حرم الراحل الكابتن صالح سليم، رئيس النادي الأسبق، والتي وافتها المنية يوم الجمعة الماضي، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.
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