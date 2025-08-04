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رياضة

إنتر ميامي يزف بشرى سارة للجماهير بشأن طبيعة إصابة ميسي

ميسي
ميسي

اضطر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، للخروج مبكرًا بسبب الإصابة، في مباراة كأس الدوريات ضد نيكاكسا المكسيكي التي حسمها الفريق الأميركي لصالحه في النهاية.

ووفقا لموقع SPOX، فإن إنتر ميامي أكد تعرض نجمه ميسي لإصابة عضلية طفيفة في ساقه اليمنى.

وأضاف الفريق الأمريكي، أن مدة غياب القائد الأرجنتيني، البالغ من العمر 38 عامًا، لا تزال غير معروفة حتى الآن.


وغادر ليونيل ميسي، أرض الملعب، في الدقيقة 11 بعدما خضع للعلاج لفترة على فخذه الأيمن.


 

ورغم غيابه، نجح فريق إنتر ميامي في الفوز بالمباراة ضمن دور المجموعات من البطولة، التي تجمع بين أندية الدوري الأمريكي (MLS) والدوري المكسيكي (Liga MX)، حيث انتهت المباراة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، إذ لا تُحتسب نتيجة التعادل في هذه البطولة.

ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي، حتى 31 ديسمبر المقبل، علمًا بأنه انتقل للفريق الأمريكي في يوليو 2023، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

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