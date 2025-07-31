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رياضة

عاد من الإيقاف لينتقم، ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أطلس بافتتاح كأس الدوريات (فيديو)

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

في أول مباراة بعد عودته من الإيقاف من قِبل رابطة الدوري الأمريكي، تمكن ليونيل ميسي من قيادة فريقه إنتر ميامي للفوز في افتتاح كأس الدوريات، حيث قدّم النجم الأرجنتيني تمريرتين حاسمتين، إحداهما في الثواني الأخيرة من المباراة، لتمكن فريقه من تحقيق فوز مثير بنتيجة 2-1 على نادي أطلس المكسيكي، فجر اليوم الخميس، في افتتاح مشوار الفريق في البطولة.

وكانت هذه أول مباراة لميسي بعد عودته من الإيقاف لمباراة واحدة من قِبل رابطة الدوري الأمريكي، بسبب تخلفه، برفقة زميله جوردي ألبا، عن المشاركة في مباراة "كل النجوم".
 

وصنع ميسي هدف التقدم الأول الذي سجله تيلاسكو سيجوفيا في الدقيقة 58.

وتمكن ريفالدو لوزانو من إحراز هدف التعادل لأطلس في الدقيقة 82.

بينما خطف ميامي الانتصار في اللحظات القاتلة، عندما مرر ميسي في الدقيقة 96، كرة عرضية رائعة إلى مارسيلو ويجانت الذي سجل هدف الفوز، رغم أن الحكم ألغاه في البداية بداعي التسلل، قبل أن يتم تأكيده عبر تقنية VAR.

وواصل ميسي تألقه اللافت في يوليو، حيث أنهى الشهر بـخمس تمريرات حاسمة إلى جانب ثمانية أهداف، ما منحه لقب أفضل لاعب في الشهر في الدوري الأمريكي، وأسهم في تحقيق إنتر ميامي سجلًا مميزًا بـ4 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة في مباريات الدوري.

وشهد الشوط الأول من مواجهة أطلس مستوى بدنيًّا مرتفعًا من كلا الفريقين، مع بضع فرص خطرة، لكن دون أهداف.

وتألّق حارس إنتر ميامي روكو ريوس نوفو بتصديات حاسمة، أبرزها كانت أمام إدواردو أجيري، حين أبعد رأسية خطيرة على القائم البعيد بإنقاذ مذهل.

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رابطة الدوري الأمريكي ليونيل ميسي جوردي ألبا مباراة كل النجوم انتر ميامي كأس الدوريات نادي أطلس المكسيكي

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