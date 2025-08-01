الجمعة 01 أغسطس 2025
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ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية

ضبط 10 أطنان أسمدة
ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية

 وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

 

تحرير 126 محضر مخالفات مخابز بالمنوفية

 تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 201 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة، تنوع ما بين 126 محضر مخالفات مخابز و75 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

ضبط مخبز يبيع الدقيق بالسوق السوداء فى المنوفية 

 وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية إلى أن من أبرز المخالفات تحرير محضر جنح بناحية مركز أشمون ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم لبيعه في السوق السوداء والتربح دون وجه حق، تحرير محضر جنح ضد مسئول عن محل للأسمدة الزراعية الكائن بناحية قرية سمادون دائرة مركز أشمون لعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط كمية وقدرها 10 أطنان أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر.


وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري.

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